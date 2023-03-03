【驚蟄注意】勿犯6大禁忌做好防蟲準備　低層住戶注意1件事免蜈蚣入屋

▲ 「驚蟄」驚蟄注意】勿犯6大禁忌，做好防蟲準備。（iStock圖片）

驚蟄（3月6日）是中國傳統二十四節氣中第三個節氣，動物昆蟲自入冬以來即藏伏土中，不飲不食，稱為「蟄」，有潛藏之意，此時節雷鳴開始多，昆蟲一而被驚醒紛紛鑽出來，有萬物更新，生機盎然之寓意。有玄學家分享驚蟄節氣的習俗與禁忌，提醒大家當天有6件事要留意；由於昆蟲陸續開始出沒，建議大家做好防蟲準備，家長更要注意避免帶小朋友到一個地方，免受驚嚇致哭鬧。

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台灣玄學家小孟老師回覆發文提到「驚蟄」節氣有5個習俗，讓大家可以跟參考。

1. 吃梨

驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，「離」為「梨」同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子；另外，驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2. 打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，因此這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3. 吃毛豆

毛豆長的像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

4. 殺蟲日

驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。

5. 打小人

可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，3星座春天小人多要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。破除被打法（反打小人法）怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

驚蟄節氣6大禁忌

1. 不可以結婚相親

民間相傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵，民間認為驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方之說。

2. 避去山區森林

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

3 避談判與簽約

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4. 避免指天

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5. 兒童避免去空礦地

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天僅量避免外出。

6. 一樓住戶緊閉門窗

驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

以上內容僅供參考。本文經授權轉載自小孟老師星座塔羅牌之清水孟，版權所有，非經授權請勿轉載。

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責任編輯︰王明芳