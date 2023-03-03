【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異　Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！

▲ 蔡天鳳奶奶鬧爆Abby前夫一家喪盡天良。

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）慘遭前夫一家肢解碎屍，案件震驚香港，警方先後逮捕6名涉案人士，包括前夫鄺港智一家四口、前家翁的情婦。

而昨日（3月2日）再拘捕一名41歲林姓男子，該名男友曾於正東唱片當助手，做過鄭中基、楊千嬅、許志安、蘇永康、方力申等藝人的助手。

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▲ Abby捐錢和包場支持甄子丹執導兼主演電影《天龍八部之喬峯傳》。

去年11月突變刻薄

有報道指，Abby生前好友、大律師清洪契仔周英杰（現名清晞誦）透露，指Abby早於4個月前已察覺前夫一家有異樣，不但行為和態度有異常，說話亦變得刻薄，直指去年11月是觸發點。

今年1月，Abby亮相甄子丹執導兼主演的電影《天龍八部之喬峯傳》慈善首映，人美心善的她捐錢為保良局籌款。

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周英杰指當晚前夫胞兄亦有同行，更為Abby與譚仔太子爺丈夫Chris拍照。

及後，Abby再出錢包場請親友看電影，前夫兄弟亦有現身，對此周英杰更直呼：「估到一個通緝犯可以周圍走！」

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「拉晒啲衰人！」

Abby奶奶一向視如親女兒般看待，對於媳婦慘遭殺害兼肢解烹屍，表現傷心欲絕。

另外，Abby奶奶日前接受《東張西望》訪問時痛斥：「今日新抱頭七去到龍尾村慈山村覺得好心寒，竟然啲衰人喺觀音像下做出喪盡天良嘅嘢！」續說：「最細個小朋友得3歲，冇咗媽媽好冇陰功。希望Abby早日沉冤得雪，拉晒啲衰人，等佢一路好走，安息。」

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