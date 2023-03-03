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【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異　Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！

娛樂 13:51 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳奶奶鬧爆Abby前夫一家喪盡天良。

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）慘遭前夫一家肢解碎屍，案件震驚香港，警方先後逮捕6名涉案人士，包括前夫鄺港智一家四口、前家翁的情婦。

而昨日（3月2日）再拘捕一名41歲林姓男子，該名男友曾於正東唱片當助手，做過鄭中基、楊千嬅、許志安、蘇永康、方力申等藝人的助手。

【蔡天鳳碎屍案】鄭中基前助手疑涉蔡天鳳案　疑犯曾照顧楊千嬅+許志安+蘇永康+方力申

Abby捐錢和包場支持甄子丹執導兼主演電影《天龍八部之喬峯傳》。

去年11月突變刻薄

有報道指，Abby生前好友、大律師清洪契仔周英杰（現名清晞誦）透露，指Abby早於4個月前已察覺前夫一家有異樣，不但行為和態度有異常，說話亦變得刻薄，直指去年11月是觸發點。

今年1月，Abby亮相甄子丹執導兼主演的電影《天龍八部之喬峯傳》慈善首映，人美心善的她捐錢為保良局籌款。

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周英杰指當晚前夫胞兄亦有同行，更為Abby與譚仔太子爺丈夫Chris拍照。

及後，Abby再出錢包場請親友看電影，前夫兄弟亦有現身，對此周英杰更直呼：「估到一個通緝犯可以周圍走！」

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【蔡天鳳碎屍案】Abby生前出錢出力助毛孩　動物慈善機構將改名紀念

「拉晒啲衰人！」

Abby奶奶一向視如親女兒般看待，對於媳婦慘遭殺害兼肢解烹屍，表現傷心欲絕。

另外，Abby奶奶日前接受《東張西望》訪問時痛斥：「今日新抱頭七去到龍尾村慈山村覺得好心寒，竟然啲衰人喺觀音像下做出喪盡天良嘅嘢！」續說：「最細個小朋友得3歲，冇咗媽媽好冇陰功。希望Abby早日沉冤得雪，拉晒啲衰人，等佢一路好走，安息。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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