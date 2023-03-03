【校長專訪】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

▲ 海星校長表示，當初興起創校的念頭，自覺確實有些瘋狂，可能是三十多歲仍然一腔熱血敢試敢闖，終於2007年正式開校。

麥理治徑終點處除了連接屯門市區之外，更有一間鄉師自然學校，沿着另一條山路往上走百多級樓梯，便見到充滿歷史感的校園，正是以大自然為教育理念的私立小學。校長葉頌昇創校16年來，大力推行自然體驗課程，直言小朋友玩得開心，學習得快樂才能真正享受童年生活。

以大自然為教育理念的小學，師生入學前先要取一個「自然名」代號，葉校長以美好的浮潛回憶作聯想，大家都稱他為「海星校長」，同學的名字有大象、倉鼠、海豹、小蝴蝶等，可愛得令人會心一笑。海星笑說：「小朋友為自己改名，只想師生間交往不用太拘謹，相對平等一點，不想老師以權威壓人，同時亦希望學生喜歡這些代號，從而對大自然有更多認識。」

海星成長於六七十年代，當時城市發展還未起步，小時候讀村校通山跑，落田捉青蛙是快樂的日常。他也想不到數十年後仍有村校的存在，而自己更成為校長。一切源於參加大自然協會的活動時，發現小朋友身處大自然環境中，其學習和精神狀態很不一樣，在2000年便興起創校的念頭，他笑說當時這想法確實有些瘋狂，可能是三十多歲仍然一腔熱血敢試敢闖，終於2007年正式開校。

▲ 鄉師自然學校校長葉頌昇（海星）認為小朋友毋須多才多藝，專心學好做好喜歡的事已經足夠。

發揮創意思維

實驗課程是主打。「一般學校是做練習，操試卷，這些例行題目，學生跟着格式去做，背好了程式不斷去操練。」喜歡實地體會的海星校長，主張學生在大自然中學習，山上的一棵樹、水塘都成了教材之一，正好體現了數學的長度、不規則圖形體積等計算概念。

「學習數學初期，不是用最標準的量度單位，先以概念為主，之後才有單位。」兩名同學為一組，沒有間尺等量度工具，卻要尋出水壩的長度，或是一棵樹的高度。此時正是同學動腦筋發揮創意和解難的時候，他們想到以腳步步數，或是以鋪路磚石數量等來量度水壩長度，而樹的高度則用樹葉來量度，當中牽引出加減乘除的概念，比起看書本做練習的學習方式有趣得多。「有學生很怕背乘數表，我都無特別要求背，但上完幾節課後便自發去背誦，因為從生活中確實需要用到，不再是死板板的數字表。」

▲ 師生都會為自己取一個「自然名」代號，相處更為親切平和。

「人是喜歡思考，很多時數學演變成沉悶的操練。要給學生很多刺激思維的機會，鍛練思考，自然不覺得悶。」海星校長和老師要做的是將知識透過體驗學習、透過小朋友喜歡的遊戲等，融入課程中，從而激發學生的自主學習。就如美勞堂不再是材料包製作，可以用紙皮做主題，學生用紙皮砌不同的東西出來，絕不會做出一式一樣的作品。「有空閒才有創意，比多些機會小朋友嘗試，每次都有新想法，或者帶來新驚喜。」

自然生活課

就如前年推出的自然生活課，周五一整天是玩樂與學習兼備的日子。老師安排和設計課程，包括耕種、上山聽樹心跳聲的自然體驗；行山露營的歷奇活動；用大自然的東西做手工藝；到農場幫手或上山執垃圾的社會服務，讓小朋友親自體會大自然跟自己的聯繫。

▲ 海星校長認為小朋友玩得開心，學習得快樂，在玩樂中學習更有效果。

他更發現小朋友只要不硬性規定坐在座位，不用困在課室，少了拘謹，已經好開心。「出去睇雀仔，去山裏擔水，或是學植物染布，去街市問人拿不要的廚餘，做廚餘染布。老師將體驗和學習扣上主題，再分落去跟中英數有關的課程之中。」無論對老師或學生來說，跳出一般課堂的學習經驗都是很好的啟發。

海星校長認為課程不要局限於一般小學的既有框架，可以有更多大自然的深入體會。「原來學術這事件不是要鬥學得多，功課練習要多，建立學生基礎能力才是重點，自主學習、與人溝通、協作、解決難題。」

就如有家長跟四年級小朋友聖誕節在商場賣曲奇籌款，在一個無人流的地方擺檔。小朋友想到拿曲奇去人多的地方兜售，最終全都賣完。「小朋友見到困境，自行想辦法解決，也敢於去做，特別是向陌生人兜售，甚有勇氣，最終成功也大大建立了信心。」

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情緒是學習關鍵

在教學這些年來，海星校長深深體會了情緒對學習很有影響。他笑說：「情緒好、狀態好，願意分享的人，學習能力會較強。小朋友開心，自然想學嘢，自然學得好，但每個小朋友想學的東西不一樣，有些更學會找資源幫助自己學習。」有男同學很喜歡足球，無論小息、放學後都會踢足球，目標是長大後到西班牙踢足球，現時他已為將來作盤算，下決心要學好西班牙文，自動自發去為目標而努力。

「小朋友喜歡某件事，而努力向這方向走，自然充滿動力去做。」他笑說父母毋須擔心小朋友的理想過於「宏大」。「要記得小朋友在追逐夢想時，學習和建立出的能力是一直長存，如堅毅、恒心，亦有可能為了接近這理想，而主動找相關的事情來做，成為專才也說不定。」就如不少人小時候喜歡日本動漫、遊戲機等，激發出學習日文的動力。

▲ 鄉師自然學校位於山上，充滿大自然氣息。

回望創校至今走過的16年艱辛路，海星校長覺得在講求功利的香港社會中，特別是在近年移民潮的衝擊下，仍可將學校經營維持已經算是成功，至今他對學生的寄望就如父母一樣，健康成長、快樂學習的初衷不變。

記者：劉妙賢