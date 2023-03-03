【香港藝術館】超現實主義大師米羅展覽 與畢加索達利合稱三傑94展品玩生活拼貼

▲ 與畢加索、達利合稱為「西班牙現代藝術三傑」的米羅，94件展品現正在香港藝術館展出。

甚麼是詩想日常？如果你明白這位與畢卡索、達利齊名的20世紀超現實主義大師米羅（Joan Miro）的想法，便能解讀香港藝術館「米羅的詩想日常」展覽當中的意義。

「我愈來愈重視我在作品中所使用的物料。我覺得一種豐富而有力的材料是必要的，這樣詩意便透過塑造的媒介表現出來，不言而喻。」米羅說。

我們都不是詩人，但如果像米羅從日常最不起眼的物品，找到其詩意的特質，然後拼湊成為一件作品，又未嘗不可。

詩想＋日常

與畢加索、達利合稱為「西班牙現代藝術三傑」的米羅（1893-1983），今次香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助的大型回顧展，由米羅基金會借出94件展品，當中逾八成首次登陸亞洲，11件更是首次外借。

展覽以米羅在1920年代末至1930年代最具代表性的作品為首。1920年代，米羅在巴黎度過了漫長的時光，並認識了超現實主義團體的畫家。他們改變了米羅對藝術的概念，不僅讓他打破西方繪畫與詩歌的區分，也讓他質疑繪畫本身的定義。米羅認為繪畫不應以模仿為目的，而應以抽象的視覺符號，作一種詩意的表達，揭示了米羅的反傳統繪畫主張。

1936年，他公開表示不會將繪畫與詩歌加以區分，就好像今次展出的《詩歌（三）》（1968），標題已重申他的聲明，立意將這精神套用在以後的作品之中。這作品用模版噴印的字母及黑色流動的筆觸，展示出一種書法的體現，這亦是米羅喜歡將東方的書法融合在西方的繪畫之中。

▲ 《人物（帶雨傘）》（約1931）：此作品在二戰時遺失，這為複製品。採用日常的掛衣架、雨傘、木條和樹枝等，組成一個人物，並以誇張的手法呈現男性生殖器官。（圖片：香港藝術館提供）

▲ 《風之時鐘》（1967）：米羅喜歡寫詩，並為這雕塑作品加了個詩意的名字。這作品採用了帽盒，並加上一個木勺，變成時鐘上的指針。（攝影：何小雲）

解構米羅藝術技巧

超現實主義的發起人Andre Breton，曾經形容米羅為「我輩中最超現實的人」。14歲進入巴塞隆拿美術學校的米羅，一直受立體派、野獸派、達達主義及超現實主義影響，但他從各個派別中汲取養份後，卻以不同方法顛覆傳統繪畫，發展出自己獨特的藝術風格。

１.拼貼尋造型

米羅不單透過拼貼而創作一幅幅的畫作，雕塑也是拼貼而成。像《女人和鳥》（1967）這雕塑，支撐是桌子的底座，而樹根則變成了女人的身體，上面鑲嵌的垃圾桶蓋成為她的頭和臉孔。同時，一隻鳥則在一根連著卵石的紅色長桿上出現。米羅曾說過：「在創作雕塑時，我利用收集到的物件作為起點。。。製作倒模及加工，直至物件消失，變成了雕塑。。。某程度上就像是多種元素的拼貼。」

▲ 《女人和鳥》（1967）（圖片：香港藝術館提供）

２.載體反客作主

米羅曾這樣說：「我從不使用空白畫布。我刻意製造意外，引發一個形狀、一個色點，任何意外都是好的。」因此他會在最具阻力的Masonite纖維板上繪畫，也會露出其紋理和質感。這幅《女人和鳥（十）》（1960），就用了儲存農作物的粗麻布袋作為畫布，令畫作充滿質感。

▲ 《女人和鳥（十）》（1960）（攝影：何小雲）

３.靈感取材自然

米羅一生鍾情家鄉——西班牙的Mont-roig，他常在夏天回到家鄉的農場，那裏的植物飛鳥、星星月亮在他的作品中重覆出現。但他會簡化及改變星星、月亮、人物的比例造型，變成象形文字般的符號。像《繪畫》（1943）這幅作品，便有常見的星星、月亮、折線、以線連接的黑點。有說後者的靈感是來自天空的星象幾何。

▲ 《繪畫》（1943）（圖片：香港藝術館提供）

４.顛覆寫實

這幅《鴨子的飛行、女人、星星》（1965）的確非常破格，米羅是從跳蚤市場找來一幅「學院派」風格的風景畫作，他把畫布向右倒轉再加以塗鴉，並以此畫作為「反繪畫」的代表，表達他摒棄模仿現實的意願，立意以符號作為主導。畫中他唯一重用的元素，只有那群飛翔中的鴨子。

▲ 《鴨子的飛行、女人、星星》（1965）（圖片：香港藝術館提供）

５.意外的美

這張《燒毀的畫布（一）》（1973）展示了畫布及畫框的物質性及隨機形成的美。米羅嘗試在畫上傾倒、潑灑顏料、用畫刀削去多餘的顏色，甚至以火焰為作畫的工具，燒去畫布中央的部分，露出背後的畫框，令本來平面的畫作，變成可從前後兩面欣賞的立體作品。

▲ 《燒毀的畫布（一）》（1973）（圖片：香港藝術館提供）

６.發掘日常用品的美

我們或許太注重日常用品的功能性，而忽略了蘊藏其中的美感。而米羅一直都喜歡收集不同的物品，並且嘗試探索它們在藝術世界的可能性。像今次的重點雕塑作品——《女人和鳥》（1967），以一張四腳矮板凳、一個啞鈴、剪開了兩個洞作眼睛的麵包包裝盒、一頂國民警衛隊的帽子和一塊卵石，便可以砌成一名女性與小鳥，厲害！因此日常生活中的任何物品，如餐巾、桌椅、繩子，在米羅手中就可以變化萬千。

▲ 《女人和鳥》（1967）（圖片：香港藝術館提供）

打卡位及互動裝置

近年舉行的展覽都少不得打卡的裝置，就好像場內有一「米羅夢同行」的房間，有星星、月亮、太陽、眼睛、動物等等米羅常用的符號，就如走進太空，看到不同的藍色形象一樣。

此外，「米羅天地」則是小朋友的玩樂天地，除了有瀡滑梯外，還可以學米羅一樣，只要觸碰熒幕，就有人代收集日常用品作為雕塑之用，亦有遊戲可以學習如何製作雕塑及設計海報。

藝術館亦邀請了本地的藝術家，創作藝術品向米羅致敬。如梁基爵的《鳥語》，就以米羅作品中常見的雀鳥為靈感，創作了8個雀鳥的聲音裝置，還設計了問題，可以與雀鳥「溝通」。

▲ 「米羅夢同行」房間，有星星、月亮、太陽、眼睛、動物等等米羅常用的符號。（攝影：何小雲）

▲ 在「米羅天地」可以學米羅一樣，觸碰熒幕，就有人代收集日常用品作為雕塑之用。（攝影：何小雲）

香港賽馬會呈獻：米羅的詩想日常

日期：即日至6月28日

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館2樓專題廳

時間：周一至三、五：10am–6pm，周六、日及假期：10am–7pm，周四休息（公眾假期除外）

入場費：$30（標準票）、$21（團體票）、$15（優惠票）、免費（博物館通行證）

記者：何小雲