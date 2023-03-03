【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】

▲ 陳嘉慧（Erica）為TVB力捧小花。

TVB新節目《請1日假去旅行》昨晚（2日）首播，首兩集由陳嘉慧 （Erica）和周奕瑋（Jarvis）擔任主持，帶大家到日本吃、買、玩。

現年26歲的陳嘉慧近年備受TVB力捧，少女時代曾赴日本讀書的Erica不但操流利日文，亦非常熟悉當地，是拍攝日本旅遊節目的不二之選。

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日本留學

陳嘉慧的父母於日本經營鐵板燒食店，她自12歲起便跟隨母親到東京及神奈川縣生活，並於當地私立女校唸書和修讀櫻美林大學學士課程。

2016年，Erica跟朋友返港參與TVB臨時演員招募，客串劇集《溏心風暴3》後對演戲產生興趣。翌年，她她在朋友鼓勵下報名並獲取錄加入第29期TVB藝員訓練班，畢業後加入TVB成為旗下藝員。

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力捧小花

2019年，Erica於台慶劇《解決師》飾演中學生開始漸漸入屋，其後成為兒童節目《Think Big天地》的主持之一，同時亦接拍多部劇集。

2021年，她於劇集《愛上我的衰神》首度擔正女主角，同年投資逾十萬在銅鑼灣開設頭髮護理店。

她憑《愛上我的衰神》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強，同時亦入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

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