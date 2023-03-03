  • 20°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】

娛樂 17:00 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

陳嘉慧（Erica）為TVB力捧小花。

TVB新節目《請1日假去旅行》昨晚（2日）首播，首兩集由陳嘉慧    （Erica）和周奕瑋（Jarvis）擔任主持，帶大家到日本吃、買、玩。

現年26歲的陳嘉慧近年備受TVB力捧，少女時代曾赴日本讀書的Erica不但操流利日文，亦非常熟悉當地，是拍攝日本旅遊節目的不二之選。

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧介紹東京新景點　Jarvis：好似拍日劇咁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

日本留學

陳嘉慧的父母於日本經營鐵板燒食店，她自12歲起便跟隨母親到東京及神奈川縣生活，並於當地私立女校唸書和修讀櫻美林大學學士課程。

2016年，Erica跟朋友返港參與TVB臨時演員招募，客串劇集《溏心風暴3》後對演戲產生興趣。翌年，她她在朋友鼓勵下報名並獲取錄加入第29期TVB藝員訓練班，畢業後加入TVB成為旗下藝員。

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】由愛買衣服變時裝買手　90後時裝店主親授春夏季穿搭技巧

力捧小花

2019年，Erica於台慶劇《解決師》飾演中學生開始漸漸入屋，其後成為兒童節目《Think Big天地》的主持之一，同時亦接拍多部劇集。

2021年，她於劇集《愛上我的衰神》首度擔正女主角，同年投資逾十萬在銅鑼灣開設頭髮護理店。

她憑《愛上我的衰神》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」最後五強，同時亦入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
23:42 2023/02/24
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
10:44 2023/02/27
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
19:38 2023/02/28
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】

你可能感興趣

【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
23:42 2023/02/24
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
10:44 2023/02/27
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
19:38 2023/02/28
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
陳嘉慧 娛樂人物職業 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚
14:40 2023/03/02
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐