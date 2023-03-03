【明星扮靚】Dada水著派震撼福利　陳靜三點式敏感位置幾乎走光【多圖】

▲ 陳靜（Dada）又派福利，不得了！

現年33歲的陳靜（Dada），曾多次入圍美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大美女排行榜」，甜美樣貌獲得讚賞之餘，其誘人身材也不容忽視，特別是擁有令人「心心眼」的「蜜桃臀」！

在昨日（3月2日），Dada再於IG派福利，上載比堅尼照，下身更疑似處於走光邊緣，但總體而言也是十分震撼！

派火辣福利

Dada上載身穿比堅尼的相片，展現驕人上圍、S型身段，由於比堅尼以幼帶為設計，令其下體頻臨走光邊緣。

網民留言大讚：「Omg 索到爆」、「我頂唔住啦」、「最正嘅始終都係dada」、「野性魅力的一面」、「Too hot」。

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以3大招數減肥

擁有「最強Body」的Dada，就是從生活日常做起，以3個貼地的方法去減肥，當中也下了不少苦功。

第一，堅持運動，Dada除了做有氧運動外，在她的IG中亦不時發現她經常做高強度間歇訓練、瑜伽，才會擁有「馬甲線」。

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第二，戒鹽戒油戒糖，Dada曾指這個方法可令她享受食物的原有味道，也不喜歡初在天然食材中加入太多調味料。她又戒掉凍飲，每日除了會喝一杯黑咖啡，其餘時間只會喝水。

第三，自備飯盒 ，不時需出外拍攝的Dada已習慣自攜藜麥飯，配上高蛋白質食物，如蝦、雞蛋或魚。這樣的配搭既飽肚又不會致肥！

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