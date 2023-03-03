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【流水落花】鄭秀文受梁朝偉啟發放下票房壓力　談善言難忘首次與Sammi合作

娛樂 13:47 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

鄭秀文與談善言在《流水落花》合作。

齊在電影《流水落花》合作的鄭秀文（Sammi）和談善言（阿談）日前接受HOY TV主播王凌燕專訪，暢談新戲拍攝點滴。

Sammi憑寄養家庭母親角色獲香港電影評論學會影后，亦入圍金像獎影后，連對手張艾嘉也表示看好Sammi。Sammi說張姐私下也有直接鼓勵她：「她說我們不是競爭對手，如果我贏了，她會很替我開心。當然如果是張姐贏了，我也會很替她開心。」

至於阿談表示第一次跟Sammi合作：「圍讀時我很緊張。尤其是拍小花（角色名）那場，我們有很近鏡的大頭，有一段是只拍我或只拍她，拍我的時候，我要直望鏡頭， 但Sammi仍坐在攝影機旁邊，給我唸對白。」阿談認為這一場與Sammi的交流很重要。

鄭秀文和談善言接受王凌燕訪問。

劉德華曾自薦

提到劉德華曾自薦演Sammi老公一角被導演拒絕，Sammi笑言知情：「因爲編劇是華仔公司的同事，他看了劇本之後，就很有興趣演這個丈夫。我知道之後就說不好，好像不太適合，因爲你太明星了。」

Sammi續指華仔非常好人：「他完全沒有芥蒂，但我覺得演丈夫那個角色，一定不可以是過於熟悉的面孔。而且我跟華仔加起來，太有某種效應，對這件事反而不好。」

《流水落花》

不鑽牛角尖

戲中演丈夫的陸駿光被Sammi發現出軌，Sammi和阿談都認為坦白比隱瞞好，Sammi說：「坦白的好處就是夫妻終於有機會互相坦承，把這麼多年的心結說出來。」阿談也認同：「出了問題不去解決，這問題只會不斷延伸，產生更多問題。」

另外，過去曾因票房未如理想陷入抑鬱的Sammi表示：「我最近看了很多梁朝偉的訪問，有句話說得很好，他說不會因爲一部電影的票房不好，而覺得自己不好，因爲他在每一部電影裡都覺得自己已盡力。我覺得是對的，不應過於背負在自己的肩膀上。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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