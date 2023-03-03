【廉政狙擊】傅嘉莉開胸戰衣上陣　盡演性感小三被封大台御用邪花【多圖】

▲ 傅嘉莉昨晚於《廉政狙擊》兩度被摸Pat。

TVB劇集《廉政狙擊》現正熱播，昨晚（3月2日）一集傅嘉莉（Kelly）飾演的尹在詩首度登場。除了協助卓廷光（黃智賢飾）及傅天耀（郭政鴻飾）透過買賣藝術品洗黑錢外，同時亦是卓廷光細仔卓日升（高鈞賢飾）的情婦。

尹在詩周旋於兩大巨鱷卓廷光及傅天耀之間除了要鋌而走險，還要出賣色相，更慘遭二人輪流摸pat非禮。

▲ Kelly中胸性感登場。

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中胸性感登場

為將在詩打造成美麗而又帶點邪門的事業型女性，造型師、服裝師、化妝及髮型師為角色花盡心思，單是昨晚一集，Kelly已換了五個造型，除了貼身設計，亦不乏低胸、露肩及露背款，其中出場的心口開胸戰衣，更將Kelly美好身段表露無遺。

她感激幕後團隊為角色打造多變美麗造型：「我幾乎每場戲都有一套新衫，都算多造型嘅一個角色。每套衫我都好鍾意，亦都凸顯到尹在詩工作性質、個人品味同埋性格。」

談到登場的開胸戰衣，Kelly坦言是最喜歡但也最蝦人著一套：「當日我哋黐咗好多膠紙，因為我演戲時唔係好希望畀其他嘢斷斷續續咁影響到，好容易會出戲，我記得當日着條裙服裝部同事都幫我着咗成個鐘！」

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解鈕露Bra

至於Kelly的戲肉場口，不得不提今晚（3月3日）播出的「鈕扣對峙」，在廷光「威逼」下，在詩被逼將身上恤衫的鈕扣除了又扣、扣了又除；配以廷光憤怒、藐視又霸氣的表情，以及在詩一臉委屈的狀態，形成強烈對比之餘亦充滿戲味。

談到相關場口，Kelly坦言感激黃智賢（Ben）幫忙才能如此入戲，並透露原來落淚也是臨場反應：「Ben好畀到嗰種壓力我，其實我冇諗過我會喊，每次演同排戲時我都冇喊。今次尹在詩受歡迎，除了自己做功課，更大嘅功勞係歸咎於整個團隊，包括好嘅對手，臨場同團隊嘅溝通，以及衣著打扮幫助我投入同理解個角色。」

▲ 今晚Kelly將在黃智賢面前解鈕露bra。

每次演戲都會為角色想像無限「背景」的Kelly，指出兩場摸pat戲均是自己與導演臨時決定加碼：「因為呢兩場戲都係女導演，所以我好安心，其實劇本係冇摸Pat Pat，但我同導演傾過覺得符合劇情，所以就加咗。」

Kelly又謂為了做好角色，可以達到忘我狀態：「我本身鍾意演戲，亦都覺得每次演戲都係奉獻咗身體畀個角色，剪頭髮、曬黑、變瘦我都做過！好似著性感衫，其實著嗰時我唔覺得嗰個係我，所以我唔會帶好多傅嘉莉嘅準則去尹在詩個角色度，唔介意之餘有時甚至係我自己要求不如去盡啲。」

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大台御用邪花

現年38歲的Kelly因常演出性感或小三等角色，獲封為TVB「御用邪花」。她在《乘勝狙擊》裡跟陳山聰有床上戲，之後於《我瞞結婚了》演進擊的小三，跟洪永城有火速的親吻戲，而《刑偵日記》中更與王浩信上演親吻兼「車震」場口。

▲ （Instagram圖片）

除了戲內，現實中入行近20年的Kelly緋聞多籮籮，拍《衝上雲霄2》傳聞搭上吳卓羲，之後被指捲入呂慧儀的婚姻。另外，她多次被傳搭上已婚富豪，由此被外間標籤為「小三」 及「拜金女」。

Kelly於投資方面同樣「進擊」，早年以22歲之齡首次置業，其後以樓換樓的方法成功致富，2017年更坐擁半億豪宅，這位女樓神曾豪言：「40歲要擁有10間物業。」

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