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【昔日花旦】陳慧珊轉投教育界　現身教育發布會大騷英語

娛樂 23:56 2023/03/04

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

陳慧珊於發佈會中大晒流利英文。

曾為大台花旦之一的陳慧珊，早年曾出演多部人氣劇集，如《妙手仁心》系列、《衝上雲霄》和《創世紀》等。

誕下女兒後陳慧珊淡出幕前，2021年更修讀香港大學教育博士學位，更轉行成為一位英語資深教育顧問，日前陳慧珊出席某培訓機構的發布會，這位昔日花旦的近況再度成為網民焦點。

【昔日花旦】陳慧珊回應轉行深圳教書傳聞　現港大攻讀博士否認退出娛圈

英語演說氣場十足

陳慧珊日前於深圳出席一個名為「關鍵詞教育•國際教育」發布會，身穿黑色皮褸的陳慧珊於台上演講，曾任職明珠台新聞部的她大晒流利英語，演說時又夠淡定，更氣場十足。

而且現年52歲的陳慧珊保養得不錯，難怪上去年她於微博分享跟老公的合照，比她年長11歲的鍾嘉鴻一頭白髮，反之陳慧珊有術，被網民指似父女多一點。

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否認退隱傳聞

其實早在2012年，陳慧珊於港大修讀碩士學位期間，已擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。

及去2021年，有報導指陳慧珊轉行當英文老師，根據深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的個人頭像及名字出現於網站內，並註明為「美國波士頓學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」。

該機構亦作出回應，表示陳慧珊曾於2012年至2017年期間任教，而今次出席的發佈會是同一機構所辨。

不過當時陳慧珊接受內地雜誌訪問，她親口否認退隱傳聞，除了正參演電影外，更跟丈夫籌備教育節目系列第三部曲，可說滿肚密圈，當中她說道：「我還是演員。」

陳慧珊為愛女而繼續進修。（取自微博）

努力進修的陳慧珊當時正於香港大學修讀教育博士學位，她表示若一切順利，明年（指2022年)將會畢業，她稱當了母親後，開始意識到自己的不足，為了女兒決意重回校園。

她說：「當時發現自己未準備好照顧好有藝術天份、天資聰穎的Mira，起初出現不安與困擾，發現自己想做跟有能力做的事並不一致，要解決這個問題，去做個稱職媽媽。」不過根據發布會裡的資料，陳慧珊昤「在讀博士」，似乎未能預期完全課程。

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【放學後】陳慧珊為女兒讀碩士　Flora：教育不止在課室是在生活

在美國長大的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，及後於1994年隨前夫鍾偉明一起返回香港，於TVB明珠台擔任記者、編導等。

1996年，陳慧珊被《壹號皇庭》系列的監製鄧特希相中，邀她演出劇集《壹號皇庭V》，自此開展了她的演員及歌手生涯。

97年開始成為TVB力捧的花旦，更憑主演的《鑑證實錄》僅以一年的年資首度提名「最佳女主角」，甚得觀眾緣的她，在幕前屢獲獎項，於2002年憑劇集《絕世好爸》獲得我最喜愛角色以及我最喜愛女主角，成年資最短的雙料視后。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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