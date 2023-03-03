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【47人初選案】控方讀出黃碧雲何桂藍林卓廷承認事實　當中何未提「抗爭派」事宜

社會 14:12 2023/03/03

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被告黃碧雲。（梁偉榮攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（3日）踏入第19天審訊。控方續讀出黃碧雲、何桂藍及林卓廷各自的承認事實，當中何桂藍未有提及「抗爭派」的事宜。

控方昨已讀畢13名被告的承認事實，今續讀出3名被告黃碧雲、何桂藍及林卓廷各自的承認事實。

3人的承認事實均指，民主派「35+」公民投票（又名初選）於2020年7月11日至12日舉行，政府同年7月底因應新冠疫情嚴峻，押後原定同年9月進行的立法會選舉。

黃的承認事實指，黃是時任立法會議員，任期於2020年12月1日屆滿。黃以候選人身分參與初選，其社交媒體貼文、影片、交予選舉事務處的競選單張和選舉捐贈收據等被列為證物。

何的承認事實指，第6被告至第47被告（何是第33被告）一同以候選人身分參與初選，未提及「抗爭派」記者會及聲明書等。林的承認事實指，林是時任立法會議員，任期於2020年12月1日屆滿，同時是區議員，林以候選人身分參與初選。

此外，3人的承認事實原指，3人於2020年7月1日至2021年1月7日期間沒有刑事定罪紀錄，法官問及被告於其餘時間是否有刑事紀錄，控方其後修正指除何外，其餘被告直至2021年1月7日皆沒有案底。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣

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