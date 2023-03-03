【隱形戰隊x廉政狙擊】樊亦敏與四男輪流啜紫菜　劉穎鏇嚇到扣番衫鈕

▲ 「三太VS紫菜四型男」環節，當中對手Ron向三太「挑釁」。

TVB今晚（3月3日）播特備節目《獎門人Ladies First感謝祭》，嘉賓包括「隱形戰隊」馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、吳家樂、樊亦敏；「廉政狙擊隊」有吳卓羲（Ron）、黃宗澤、王浩信、胡定欣、蔡思貝、黃智雯（Mandy），入行多年吳卓羲更是首度上《獎門人》。

「三太」樊亦敏搶鏡

當中「三太」樊亦敏及吳卓羲相當搶焦，被獎門人指是「癲婆」的三太，不但造型搶鏡，全晚表現相當瘋狂，更向Ron表明心迹。

獎門人及獎老等笑指為幫「三太」圓夢，竟在「開心無敵傳紫菜」環節中賣大包，讓三太一人對戰四大型男，包括Ron、黃宗澤、王浩信及陳山聰，以「一打四」形式「車輪轉」與四男輪流啜紫菜。

面對型男強攻，平時霸氣盡露的三太不但忽然少女心，全程瘋狂笑個不停之餘，肢體更數度出現不受控情況。

▲ 三太既興奮又害羞。

獲安排全晚「與Ron同行」的三太，在辣辣壽桃中的「口不對心」環節中連環出錯拳，即使獲優待玩「超慢板」，仍跟不上節奏輸足幾條街，令對手Ron大感驚嘆。

在最後的「開心無敵彈遮遮」環節，三太再度搶焦，以「女殺手」全黑造型登場之餘，又無厘頭換上吸水力強的毛毛帽，令人摸不著頭腦。

▲ 三太玩「開心無敵彈遮遮」造型十分搶鏡。

Tiffany嚇到扣番衫鈕

至於「以訛傳訛」環節，「紫菜四型男」在相關環節中完全拋開偶包盡情瘋狂演戲，以「演技大爆發」形容絕不為過。

首先原來「廉政三子」黃宗澤、Ron及王浩信三人扮演嬌俏女性均有番咁上下功夫，黃宗澤演繹洞房時的急色相更連見慣大場面的胡定欣也笑到不能自已；至於Ron演繹掀起頭巾的新娘子時，「含羞待放」的表情亦是令全場拍案叫絕。

山聰今晚除會揭示「枚王」真身，在「以訛傳訛」環節中扮演銀行劫匪亦相當出色，單是以Tee笠頭的動作，已成功令全場尖叫，更令緊隨其後接招的Tiffany嚇到即時「扣番」外套衫鈕。

▲ Tiffany玩得十分投入。

蔡思貝玩得勁放

女嘉賓方面，則以胡定欣及蔡思貝最為出色，蔡思貝演繹「驗孕」題目時，不但做出除褲如廁動作，口中更發出「殊殊聲」表達小便中，獲讚夠晒豁出去。

同時，原來Mandy亦是相當「㦸手」，不論理解、記性及表達能力均出現問題，令一眾隊員心如死水。

▲ 蔡思貝玩得夠放。

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