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熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
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【超市情報】惠康卡樂B薯片買大送細　場內買滿$50參加抽獎獨贏Sony相機、PS5

社會 14:24 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

惠康卡樂B薯片買大送細，場內買滿$50參加抽獎贏Sony相機、PS5。（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven 今周優惠，凡於惠康消費滿$50，即可參加吃喝玩樂大抽獎，超過7,000份獎品，每周推出不同的大奬，購買指定3款產品可享多一次抽獎機會，包括卡樂B薯片，買大包送細包。萬寧多款健髮、染髮及護膚產品現正進行買第2件半價優惠。另外，用enJoy卡每次簽賬滿指定金額，可賺取最高12,000 yuu積分。

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惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期: 3/3/2023 - 9/3/2023）

  • 買2套長城牌午餐肉3罐裝，送$39.5贈品
  • 買雞蛋／奶製品／ 冷凍飲品滿$40，送益生菌飲品
  • 紡優美各款洗衣膠囊，$140/袋，買1送1

凡於惠康消費滿$50，即可參加吃喝玩樂大抽獎，即玩即抽，獎品總數超過7,000份，今周奬品有Sony相機、PlayStation®5等。購買以下產品可享多一次抽獎機會。（優惠期: 3/3/2023 - 9/3/2023）

  • 卡樂B薯片，買大包送細包
  • 盤裝奧利奧／利趣餅乾，第二件半價
  • 雀巢各款4支裝甜筒，$56.9/2盒

萬寧優惠：（優惠期： 3/3/2023 - 9/3/2023）

多款健髮、染髮及護膚產品現正進行買第2件半價優惠。

  • 50惠、 Alpecin 等精選健髮產品買第2件半價，單一發票買滿$99送MITSUEI香橙洗潔精600毫升1件
  • SALON de PRO 、LIESE 等精選染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$99送MITSUEI香橙洗潔精600毫升1件
  • Tsubaki 、Diane 等精選日韓頭髮護理產品買第2件半價，單一發票買滿$99送MITSUEI香橙洗潔精600毫升1件
  • 肌研、曼秀雷敦、 Neutrogena 等精選護膚產品買第2件半價
  • 獅王等精選口腔護理產品買第2件半價
  • Cetaphill 、曼秀雷敦等精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

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7-Eleven優惠：

  • 【$10／罐】STELLA ARTOIS 500毫升大罐裝（優惠期：1/3/2023 – 7/3/2023）
  • 【$30／3件】宮田雪糕筒雲呢拿味 / 抹茶味 / 咖啡味 / 朱古力味（優惠期：1/3/2023 – 7/3/2023）
  • 【$55／8件】維記雪米糍兩粒裝（各款）/ 甜筒（各款）（優惠期：3/3/2023 – 7/3/2023）
  • 【$55／4件】OREO脆皮雪糕批 / DREYER’s D-COLLECTION 脆皮雪糕批（各款） / 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批（各款）（優惠期：3/3/2023 – 7/3/2023）

部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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yuu優惠：

用enJoy卡每次簽賬賺取最高12,000 yuu積分。由即日起至2023年4月30日，以成功登記及已綁定之enJoy卡於yuu合作店內及網上簽賬淨值滿指定金額，每次簽賬賺取最高12,000 yuu積分。

憑已成功登記並綁定至

yuu奬賞計劃之enJoy卡

單一簽賬淨值滿

優惠1:

實體卡 / 流動支付 / 網上簽賬

優惠2:

流動支付/ 網上簽賬
優惠期內任何日子 優惠期內逢星期五

HKD100級別之指定

特約商戶

 

 600 yuu 積分 2,400 yuu 積分

HKD500級別之指定

特約商戶

 

 3,000 yuu 積分 12,000 yuu 積分

額外旅遊簽賬優惠：

以成功登記及已綁定之enJoy卡透過yuu App 或指定網站 於agoda每單一簽賬淨值滿2,500港元，賺額外25,000積分。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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