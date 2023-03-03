【麵咪媽逝世】連登燈神「麵咪媽」不敵罕見腦癌離世　家人代發最後帖文：生前生後只會愛大家

▲ 連登燈神「麵咪媽」不敵罕見腦癌離世。

在連登討論區有著名「燈神」之稱的網絡紅人「麵咪媽」（媽咪麵），昨日（3月2日）由其家人在網上代發帖文，宣佈其死訊。麵咪媽在27歲時曾公開，宣布自己證實患上末期罕見腦癌「多形性膠質母細胞瘤」，更一度在網上眾籌醫藥費。他離世的消息傳出後，大批網民紛紛留言，哀悼惋惜。

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「麵咪媽」的帳戶昨日在連登討論區，以「咁多位清，呢個係我最後一個post啦！」為題發帖。文章內容寫道：

當你地見到呢個post，即係証明我已經瓜左啦！！！所以唔好再追我找數啦！

帖文指，「麵咪媽」之後的事一切都會交由家人處理，籲有訴求的人士可以跟他們講。帖文備註，文章內容是由「媽咪麵」一早寫下，家姐代打。他並表示：

最後，無論你地驚唔驚死人都好，都唔好怕我，因為我一定唔會傷害大家，只會愛著大家，無論生前生後。

帖文在一日之內錄得逾2.3萬個讚好，留言量逾6,000個，網民紛紛向「媽咪麵」留言致哀：「RIP」、「面仔一路好走」、「多謝你帶咗咁多歡樂畀我哋」。

「麵咪媽」在2020年確診罕見末期腦癌。當時年僅27歲的他，在2020年5月突然在家中暈倒，之後發現腦生瘤，6月初病情惡化，並進行手術。而其確診的正是「多形性膠質母細胞瘤」。

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每10萬人中有3個病例

具侵襲性的多形性膠質母細胞瘤（簡稱GBM），香港每年增逾百宗新症，2019年有137宗，估計每10萬人中有3個病例，此病可發生在任何年齡，包括幼年。由於GBM的症狀輕微，多是噁心、頭痛、視力減退、記憶力問題、癲癇發作等，很容易被忽略。

香港神經腫瘤學會代表神經外科專科醫生何文傑曾受訪表示，若不幸患上腦部原發性惡性腫瘤的多形性膠質母細胞瘤，病情會在短時間內急劇惡化，甚至可於3個月內奪命，死亡風險極高。

而在治療方面，GBM的標準治療是接受手術切除，再配合電療、化療、標靶藥物來控制腫瘤。何文傑醫生表示，腦部掌管整個身體的運作，動刀時要非常小心，以不影響病人身體運作、避免後遺症的大原則下，因此很多時難以將腫瘤徹底切除。

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責任編輯：羅嘉欣