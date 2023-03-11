機會留給有準備的人！ 快人一步全方位掌握英澳加升學資訊   劍橋大學招生官獨家剖析入讀攻略   機會難逢

英國升學

申請英國大學統一採用UCAS，處理本地和海外學生的申請及發佈申請結果。學生最多只能選擇5個志願，申請UCAS所需文件包括學術成績及證書、國際英語考試成績證明、個人自薦信 (Personal Statement)、推薦信、護照副本等。香港學生可以憑DSE成績申請英國大學，收生要求視乎個別大學排名及學科名額。特別需要注意的是，申請英國大學學術成績固然重要，但Personal Statement (個人自薦信) 亦是大學招生非常重視的一環。排名較高的大學學位極爲有限、競爭更激烈，因此Personal Statement也有可能成爲收生關鍵，直接影響學生會否被大學取錄，而大學亦會透過自薦信了解學生的英語能力。由於英國頂尖大學的熱門科目十分搶手，例如：物理、放射治療及法律系等，因此學生必須在自薦信中展現出個人特質和專長，從而增加心儀大學取錄的機會。

澳洲升學

除了英國，澳洲及加拿大也是香港學生選擇海外留學的熱門地點，兩地均有不少世界排名中名列前茅的頂尖大學。澳洲八大院校聯盟更是有7間登上QS世界大學首100的排名，包括Australian National University，University of Melbourne，University of Sydney，University of New South Wales，University of Queensland，Monash University及University of Western Australia。澳洲大學一般在2、3月開學，部分課程亦設有7月入學期。若想爭取於今年成功入讀，就需要儘快做好準備。當地不少大學均設有大學基礎課程（Foundation），只要學生完成課程且成績達標後便可銜接升讀大學一年級。

加拿大升學

而報讀加拿大學士學位課程，中學公開試和TOEFL成績必須符合大學要求。另外，學生可以選擇入讀大學轉修班課程，成績符合要求便可銜接大學第2年課程。一般而言，學生可於4至5年內完成學士學位，與直接入讀大學的年期相若。由於準備需時，建議家長和學生在開學前9個月申請。

劍橋大學教授主持論壇 分析人工智能的發展

琥珀教育十分榮幸邀請到劍橋大學兩位學校代表參展，招生官Mr. Aidan O’Halloran將會講解劍橋大學商科碩士課程的入學要求及申請程序等；而教授Dr. Mike Willis會主持論壇分析人工智能的發展，並簡介近年快速發展的兩項人工智能DALL-E及ChatGPT。

全方位掌握英澳加升學資訊

有興趣進一步了解更多英國、澳洲及加拿大的升學資訊，歡迎參加由琥珀教育舉辦的「英澳加教育博覽2023」。展覽邀請到超過40間英國、澳洲及加拿大院校，當中有QS 世界排名Top 100大學參展包括University of Cambridge Judge Business School, The University of Manchester, Durham，同場設5場升學講座，內容涵蓋撰寫Personal Statement秘訣、英澳加院校申請攻略、留學配套等，更邀請到劍橋大學教授主持論壇及講解入讀劍橋攻略，立即登記！

「英澳加教育博覽UK AUS CAN Education Expo 2023」

日期：2023年3月18日 （星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：旺角康得思酒店7樓（港鐵旺角站C3出口）

詳情及預約：https://cutt.ly/U8dwThx

【講座推介】

11:15am – 11:45am 【英國大學 UCAS 申請2023】

12:00nn – 12:45pm 【University of Oxford畢業生分享撰寫Personal Statement的秘訣】

1:00pm – 1:45pm 【University of Cambridge商科碩士課程 + 人工智能(ChatGPT)發展論壇 】

2:00pm – 2:45pm 【最具前景的澳洲．加拿大大學課程巡禮】

3:00pm – 3:45pm 【您的專屬環球理財夥伴 為您連接全球嶄新機遇】

查詢：2377 7888

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(特約)