【大灣區航空】預告4月底開辦大阪航線　訂購15架波音737-9客機拓國內航線

▲ 大灣區航空預告4月底開辦大阪航線。（資料圖片）

大灣區航空公司今天（3日）與波音公司，簽訂15架波音737-9客機的訂單。採購協議亦包括5架787Dreamliners的購買意向，以配合大灣區航空未來開拓國際長途航線的中長期規劃。

大灣區航空指，737-9將成為未來機隊的主要機型，用以開辦更多往返香港與亞太區及中國內地主要城市的航線。

大灣區航空有限公司主席黃楚標先生表示，引進新客機可帶來更好的經濟效益，有助大灣區航空開拓更多航點，擴充飛行網絡。

他又指，相信是次採購協議能有效支持公司的發展規劃，飛機客艙能提供更大的空間，以便引進商務艙服務。此外，亦會有客艙Wi-Fi娛樂設施，以及透過衛星連接互聯網等最先進的設備，從而為客戶提供更加優質的服務。

大灣區航空的機隊現時採用三架737-800客機，提供定期航班往返曼谷、台北、東京及首爾4個目的地城市。在737-9交付之前，大灣區航空亦計劃引進多架737-800，以配合發展所需。此外，大灣區航空也計劃在4月底前開辦日本關西大阪航線。

波音民用飛機集團總裁兼首席執行官斯坦·迪爾（Stan Deal）表示，大灣區航空選購737-9充分顯示該公司對737 MAX系列客機，及其服務新市場的能力予以高度肯定。

737-9 的設計可以在雙艙規格下提供超過190個座位，續航力可達3300海里（約6112公里）。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚