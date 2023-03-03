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【大灣區航空】預告4月底開辦大阪航線　訂購15架波音737-9客機拓國內航線

社會 14:57 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

大灣區航空預告4月底開辦大阪航線。（資料圖片）

大灣區航空公司今天（3日）與波音公司，簽訂15架波音737-9客機的訂單。採購協議亦包括5架787Dreamliners的購買意向，以配合大灣區航空未來開拓國際長途航線的中長期規劃。

大灣區航空指，737-9將成為未來機隊的主要機型，用以開辦更多往返香港與亞太區及中國內地主要城市的航線。

大灣區航空有限公司主席黃楚標先生表示，引進新客機可帶來更好的經濟效益，有助大灣區航空開拓更多航點，擴充飛行網絡。

他又指，相信是次採購協議能有效支持公司的發展規劃，飛機客艙能提供更大的空間，以便引進商務艙服務。此外，亦會有客艙Wi-Fi娛樂設施，以及透過衛星連接互聯網等最先進的設備，從而為客戶提供更加優質的服務。

大灣區航空的機隊現時採用三架737-800客機，提供定期航班往返曼谷、台北、東京及首爾4個目的地城市。在737-9交付之前，大灣區航空亦計劃引進多架737-800，以配合發展所需。此外，大灣區航空也計劃在4月底前開辦日本關西大阪航線。

波音民用飛機集團總裁兼首席執行官斯坦·迪爾（Stan Deal）表示，大灣區航空選購737-9充分顯示該公司對737 MAX系列客機，及其服務新市場的能力予以高度肯定。

737-9 的設計可以在雙艙規格下提供超過190個座位，續航力可達3300海里（約6112公里）。

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記者：陳梓蔚

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