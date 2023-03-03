夏寶龍晤港區政協稱會再見　暗示日後續管港澳事務？

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，今早在港區政協下榻的酒店，與港區政協委員會面，期間發言數分鐘。

據了解，他在會上提到，香港今次有196人出任各界別全國政協委員，顯示中央對香港的重視，形容眾人是經其嚴格審查和挑選的精英，提醒他們認真議政，繼續發揮影響力。

透露兩會之後會再見

有與會者透露，夏寶龍在會上曾談及「兩會之後都會見（港區政協）」，希望可繼續與港區政協保持溝通，估計夏寶龍即使沒有政協身份，未來或再循「中央港澳工作領導小組」的身份，管理港澳事務。

港澳辦下午的新聞稿提及夏寶龍看望港區政協時，以「中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任」形容其身份。提及希望委員認真履職盡責，積極參政議政，廣泛凝聚共識，更好發揮「雙重積極作用」。

中央港澳工作領導小組前身是「中央港澳小組」，至2003年，改組為「中央港澳工作協調小組」，至2020年，則因香港複雜局勢，再次升格為「領導小組」，強化中央對港澳工作的全面領導，由副總理韓正任組長，夏寶龍是常務副組長。

今次兩會，各界另一關注點是，港澳辦會否由國務院辦事機構，升格為中共中央直屬機構。

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