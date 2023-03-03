【高鐵外遊】潮汕地區3月11日恢復通車　4月1日起跨省列車服務重開

▲ 西九龍高鐵站。（資料圖片）

政府今日（3日）宣布，經與內地相關單位協調，並在中國國家鐵路集團有限公司、中國鐵路廣州局集團和香港鐵路有限公司進一步商討及配合下高鐵香港段下星期六（31日）起逐步恢復長途服務。

首階段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東3站點的服務。市民可選乘有關線路的長途車到達11個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。而由4月1日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。

此外，為更切合乘客的需要，特區政府和港鐵公司與各相關單位協商後，會微調和優化現有短途站點的服務。

由3月11日起，每日首班由西九龍站至廣州東站的班次，將不停福田和東莞兩個中途站，全程行車時間可望縮短超過10分鐘；每日首班由廣州南站至西九龍站的班次則會提前於早上7時5分開出，抵達時間會相應提前至早上8時14分，更便利往來兩地的旅客。

高鐵自1月15日恢復短途服務至今，一直運作暢順。截至2月底，每日乘客量平均超過2.3萬人次，單日最高近4萬人次。

發言人表示，政府會繼續與內地相關部門及鐵路營運單位保持緊密溝通和協調，確保高鐵服務全面恢復後運作有序，並聯同港鐵公司致力不斷優化高鐵香港段的服務。

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記者：黃穎津