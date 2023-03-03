【養和醫院】東區醫療中心料2025年成正規醫院　質子治療中心預計7月啟用

▲ 醫務衛生局局長盧寵茂（左二）今出席「李樹芬醫學基金會」全新標誌牆揭幕典禮。（陳靜儀攝）

養和醫院今日（3日）表示，養和東區醫療中心料會在2025轉為正規醫院，正待土地契約修改，而其中的質子治療中心則料將在7月啟用。養和今亦舉行「李樹芬醫學基金會」（基金會）全新標誌牆揭幕典禮，醫務衛生局局長盧寵茂出席時表示，香港醫療制度採用雙軌制，但雙軌制不代表公私營醫院分道揚鑣，各走各路，而是殊途同歸、目標一致，希望公私營醫院有更多合作。

盧寵茂表示，香港醫療制度是所謂雙軌制，公立醫療為市民提供安全網，讓市民不會因經濟問題得不到適切治療，另一方面私營醫院也提供選擇予有經濟能力市民接受高質服務。他稱，醫學界的目標是提供優質醫療服務，雙規絕不是分道揚鑣，各走各路，而是要殊途同歸，目標一致，希望醫學界保持信念，公司營醫療可有更多合作。

盧寵茂又提到，養和一直通過基金會參與醫療人員教育，如提供獎學金及實習等，現時醫療人手短缺，希望基金會可以繼續加把勁支持政府有關政策。

基金會理事、養和營運總監暨醫院董事李維文透露養和東區醫療中心2025年將成為正規醫院，提供200張病床；提到其中位於阿公岩3號的養和質子治療中心正申領醫院牌照，預計將會在7月份接收首名癌症病人，而現為日間治療及診斷中心的阿公岩5號亦已獲城規會批准改作醫院用途，正待修改地契、申領醫院牌照及裝修，相信可在2025年完成。

李樹芬醫學基金會成立60周年，基金會旨在促進醫學教育和輔助醫學研究，包括為醫科生和醫學研究生提供獎學金及研究基金，並支持醫院提供慈善醫療服務，同時亦會投放在引入高端醫療技術及設備。