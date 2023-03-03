【斷網】解除口罩令後第一個首映禮　郭富城照顧小演員父愛爆棚

▲ 《斷網》舉行首映。

電影《斷網》昨晚（3月2日）舉行首映禮，出席嘉賓包括監製鄭保瑞、導演黃慶勳，以及演員郭富城（Aaron）和林家棟、譚耀文、黃德斌、胡子彤、顧定軒（Zeno）、楊梓菁、黃耀煌、Brian李凱賢、鄒文正等。

今次是政府宣布解除口罩令後第一個首映禮，一眾演員都非常開心終可除下口罩在現場跟大家見面。

演郭富城專家



男主角Aaron稱：「今次演網絡保安員，亦是一名電腦天才，同時又是一名爸爸，擁有多重身份，對我來說相當特別。」

而片中飾演奸角的家棟就表示：「雖然做反派，但我的角色有血有肉，因為我有個弟弟顧定軒。不過簽約時導演跟我說是文戲，拍落又有動作戲，監製真係離不開虐待人的本色，加上在劏房對打一幕相當激烈，所以印象很深刻。」

城城父愛爆棚



及後，Aaron和家棟合照時，特意為《斷網》自創一個開關電腦的手勢，二人分別舉起食指，指尖對着指尖，寓意「斷網」。

而戲中演Aaron囡囡的小演員已長大不少，父愛爆棚的Aaron特意邀請囡囡上台合照，場面相當溫馨。

最後大會準備了一個虛擬網絡實體3D蛋糕，慶祝《斷網》香港首映禮隆重登場，請出一眾演員為大家切蛋糕，寓意切斷一切網絡危機，並進行祝酒儀式，預祝《斷網》票房大賣。

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