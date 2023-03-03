  • 22°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 16:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【斷網】解除口罩令後第一個首映禮　郭富城照顧小演員父愛爆棚

娛樂 15:34 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

《斷網》舉行首映。

電影《斷網》昨晚（3月2日）舉行首映禮，出席嘉賓包括監製鄭保瑞、導演黃慶勳，以及演員郭富城（Aaron）和林家棟、譚耀文、黃德斌、胡子彤、顧定軒（Zeno）、楊梓菁、黃耀煌、Brian李凱賢、鄒文正等。

今次是政府宣布解除口罩令後第一個首映禮，一眾演員都非常開心終可除下口罩在現場跟大家見面。

演郭富城專家
 
男主角Aaron稱：「今次演網絡保安員，亦是一名電腦天才，同時又是一名爸爸，擁有多重身份，對我來說相當特別。」

而片中飾演奸角的家棟就表示：「雖然做反派，但我的角色有血有肉，因為我有個弟弟顧定軒。不過簽約時導演跟我說是文戲，拍落又有動作戲，監製真係離不開虐待人的本色，加上在劏房對打一幕相當激烈，所以印象很深刻。」

城城父愛爆棚
 
及後，Aaron和家棟合照時，特意為《斷網》自創一個開關電腦的手勢，二人分別舉起食指，指尖對着指尖，寓意「斷網」。

而戲中演Aaron囡囡的小演員已長大不少，父愛爆棚的Aaron特意邀請囡囡上台合照，場面相當溫馨。

最後大會準備了一個虛擬網絡實體3D蛋糕，慶祝《斷網》香港首映禮隆重登場，請出一眾演員為大家切蛋糕，寓意切斷一切網絡危機，並進行祝酒儀式，預祝《斷網》票房大賣。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】由愛買衣服變時裝買手　90後時裝店主親授春夏季穿搭技巧

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】

你可能感興趣

【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
爸媽心聲 家庭關係 監製 導演 鄭保瑞 電影 郭富城 林家棟

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚
14:40 2023/03/02
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚