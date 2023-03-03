【口臭困擾】男同事除口罩傳惡臭　港女善意提醒反被1句話諷刺

▲ 男同事除口罩傳惡臭，港女善意提醒反被1句話諷刺。

口罩令解除後，不少人選擇「除罩」享受新鮮空氣，但若遇上口臭就是另一講法。日前有女網民發文抱怨，同事不戴口罩後傳來嚴重口臭，令她十分困擾。

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該網民在「香港討論區」發文，指口罩令解除後，自己因家中還有很多口罩存貨，便選擇繼續佩戴。而公司一位男同事上班時沒有戴口罩，走來交談時，戴著口罩的事主即聞到對方口中，傳來嚴重口臭。她形容是「臭到反胃」，需要匆忙結束話題，並逃出辦公室「唞氣」，直至下班都不願和那位男同事多講一句話。

翌日，該名男同事再找事主交談，惡臭不散令事主忍不住好心提醒「不如你戴返個口罩先啦」。結果，男同事不解，以為是事主嫌棄自己沒戴口罩就交談不禮貌，便反問事主：

而家政府都話唔使戴口罩啦，乜你仲想其他人好似你咁成日戴住個口罩㗎？

而男同事沒有自知之明的回應，讓事主大感無奈，澄清只是想他戴上口罩阻隔口臭；更因此困擾抱怨：

唔通我要咁大聲話你口臭所以想你戴返個口罩咩…

形成口臭原因

註冊中醫師鍾啟福指，口臭有不同的形成原因，從中醫學角度而言，脾熱上升，肺為火爍，鬱熱蘊於胸胃，或心勞味厚之人，皆可形成口臭。意指肺跟呼吸道有關，即口、鼻腔的問題都有機會形成口臭。因此，口腔不潔，有蛀牙，牙肉及牙周出血、含膿或潰爛，出現炎症，都能形成重口氣。而鼻腔跟口腔相通，若鼻腔內積聚了膿液，反覆有炎症，便會有味道；因此慢性鼻竇炎患者也容易有口氣問題。

濕熱胃熱食積者易口臭

鍾醫師另指，經常捱夜、缺乏休息會引致虛火，同時煙酒過多，太夜吃飯未消化完便睡覺，也同樣導致口氣問題。濕熱、胃熱體質，較容易有口臭。有何方法治療？ 即睇除口臭茶飲：

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責任編輯：羅嘉欣