【指控誹謗】被指 Facebook刊誹謗貼文　潘焯鴻遭工程公司入稟指控誹謗兼索償

▲ 中科監察主席潘焯鴻。（資料圖片）

中科監察主席潘焯鴻被指於Facebook帳戶刊登貼文，內容稱中科監察正調查及核實一些工程相關事項，要求參與地盤的工作人員提供資料，並附圖描述。負責部份項目之工程公司日前入稟高等法院，指貼文內容含誹謗成分，要求法庭頒令禁制再發布有關誹謗言論，並須作出賠償。



原告安保工程有限公司；答辯人潘焯鴻，又名POON CHUK-HUNG,JASON及JASON POON。



入稟狀指，答辯人於2020年12月20及21日，在其個人及中科監察之Facebook公開帳戶刊登貼文，內容稱「中科監察正調查及核實一些工程相關事項，現邀請曾經參與下列圖中四個地盤的工作人員提供相關資料。主要是在石屎結構興建過程中，在上述地盤曾經拍攝的相片及影片。身份將會被保密。有意提供資料者請pm聯絡」。

入稟狀指，原告分別以中文、英文及尼泊爾文刊登貼文，並附上4個地盤項目的圖片及描述。原告指當時是或曾是其中3個項目的總承建商，有關貼文內容對其構成誹謗，而答辯人實質上亦不獲授權監察或調查任何與原告有關之項目。



入稟狀續指，所涉之誹謗貼文分別有441及135個讚好，並被分享28及5次。原告指所涉言論令人以為原告負責之項目，有關石屎結構有問題等，對其聲譽及商譽等造成損失，要求法庭頒令禁制答辯人再發布有關對原告構成誹謗之言論，以及作出賠償。

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記者：林育慧