【打擊毒品】警搗毒品儲存倉檢市值4,500萬毒品　拘3男女涉販毒

▲ 警搗毒品儲存倉檢市值4,500萬毒品，拘3男女涉販毒。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於3月2日進行打擊毒品行動，搗破兩個位於葵涌酒店房間及粉嶺村屋的毒品儲存倉，以「販運危險藥物」拘捕2女1男，年齡介乎22至46歲，並檢獲約52公斤懷疑可卡因、3公斤懷疑氯胺酮、1公斤懷疑海洛英，市值約4,500萬元。

毒品調查科行動組3b高級督察朱兆麟指，毒品調查科探員昨日（2日）於葵涌一酒店房間外截查一名手持膠袋可疑男子，於膠袋內發現3公斤懷疑氯胺酮。探員隨即押同男子回酒店房間內，再發現1名姓葉31歲女子，探員隨即將2人拘捕。被捕男子姓黃，2人關係為情侶。

調查發現2人將1部名貴跑車泊於酒店停車場內，探員在車上再檢獲共重1公斤懷疑可卡因。警員其後再掩至粉嶺祠堂村一村屋，再檢獲約52公斤懷疑可卡因，並拘捕1名22歲姓張女子。

警方相信3名被捕人受販毒集團招聘，負責擔當販運及倉主角色。3名被捕人現正扣查中，稍後將控以相關罪名，並將於明日（4日）分別在沙田及九龍城裁判法院提堂。

警方發現販毒集團不惜以任何方法掩飾販毒活動增加警方調查難度，包括將毒品包裝於化妝品內，及以名貴房車進行販毒活動以減少被截查機會，及頻繁轉換酒店房間及租用偏遠村屋以逃避警方追查。

警方相信已成功阻截一批毒品流入本地市場，及大大打擊販毒集團收入來源。警方重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉