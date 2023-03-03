【新四十二章】謝嘉怡「蘇菲亞公主」身份曝光　網民：冇諗過戴耀明可以咁型

▲ 《新四十二章》

陳維冠（Joe）監製的TVB劇《新四十二章》在昨晚（3月2日）播出大結局，焦點自是「貨櫃大戰」，章經（陳豪飾）與螢嬌（龔嘉欣飾） 聯同一算（鄭子誠飾）、Mon（江嘉敏飾）、Zoie（鄺潔楹飾）及Ronald（吳子冲飾）等，與Big Boss Nasa（糖妹飾）連環激鬥。

而且大戰其間，Ronald與施朗（戴耀明飾）慘死，Nasa最終中槍兼被阿嬌打飛落海。

當中，Ronald與施朗之死亦感動無數網民，前者一句「對不起」，後者臨終前不斷以手拭抹波鞋上血漬的舉動均甚是洋蔥。

▲ Ronald慘死。

戴耀明壯烈犧牲

網民在TVB官網留言指從來未見過咁型嘅戴耀明：「戴耀明史無前例型到爆，仲要有感情線，死得咁壯烈」、「冇諗過戴耀明可以做得咁型」、「兩個扮死都演得好好」、「Ronald係真心喜歡阿嬌架」，更有網民指明仔擺明Happy Ending面相，呼籲監製編劇賜其大寶丹讓其翻生。

其實施朗一角早有鋪排，因視Nasa為再生父母一直忠心不二的施朗，為人絕不奸險，身世亦帶點可憐，自少缺乏愛和溫暖，所以當同一屋簷下的Zoie（鄺潔楹飾）送了一對波鞋給自己時便動了真情，與施單（衛志豪飾）同樣單純。

施朗獲得愛的波鞋後不但為Zoie任勞任怨，又多次為女方「放水」，堪稱「戇直癡情男」，貨櫃大戰中，施朗亦是為救Zoie成Nasa劍下亡魂。

▲ 施朗成劍下亡魂。

對鄺潔楹動真情

「施朗」戴耀明受訪時直指，入行逾30年是首度如此「認真」談情：「雖然唔係好埋牙，冇咩攬攬錫錫，但都幾深刻；以前就算有感情線，都係好Gag嗰啲，但呢次咁認真談情，仲要係悲劇收場，講真我覺得好新鮮，亦都好喜歡，好多謝監製阿Joe畀我試。」

對於拍檔Judy，明仔則坦言曾動真情：「嗰場我臨死嘅戲，當鏡頭影住Judy見唔到我時，我會捉住佢隻手幫佢入戲，調番轉影我大頭時，佢又會捉番我隻手幫我入戲，嗰一刻真係有種互相需要嘅感覺，嗰剎那嘅情緒係真嘅。」

他續指：「拍完場戲大家都咁啱去廁所，嗰種並排而行嘅感覺好奇怪，真係有啲似戀愛，之後當然冇事啦，係嗰刻未抽離到啫。」

JW驚喜客串

此外，昨晚結局還驚現兩大彩蛋，包括曾在第21集亮相的「紅衣美人」謝嘉怡，及以Frances（譚凱琪飾）細妹身份首度現身的JW。只是閃現大結局的JW，一嚟即要落淚演出，十分考演技。

原來JW是監製阿Joe專誠邀請演出，事緣阿Joe很喜歡聽JW唱歌，一直希望找對方合作拍劇，Joe受訪時說：「原本想搵佢演長平公主，但後來寫寫吓又發展唔到呢個角色，不過一定有機會嘅。」

▲ JW客串演出。

謝嘉怡演蘇菲亞公主

至於謝嘉怡角色則身份顯赫，除是八大油王家族後人蘇斯克柴外，另一個維度身份更是蘇菲亞公主，網民對此均大感意想不到及過癮。

劇情講述年少時曾對章經有救命之恩的蘇斯克柴，欲搶奪大寶丹救患腦癌爸爸；嘉怡在劇中除了難得濃妝上陣，更首度挑戰揸槍場面。

▲ 謝嘉怡演油王家族後人蘇斯克柴。

原來該劇算是嘉怡半套「處女劇」，她受訪時透露拍《新四十二章》時，自己亦剛加入《愛‧回家之開心速遞》劇組。

因此，當時對她最大挑戰是要講好對白及廣東話：「嗰時我啲廣東話真係唔係好準，所以要好勤力先至講到啲對白，要不斷係咁背，但我覺得好好玩同好大挑戰，希望將來有更多機會。」

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