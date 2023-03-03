【超市大搜查】避高糖陷阱促進腸道健康　10款「非高糖」乳酸飲品名單

▲ 10款「非高糖」乳酸飲品名單，每100毫升含糖量不多於7.5克。

家長想小朋友便便暢通，或會飲用乳酸飲品，希望助腸道健康及增強免疫力，可是要留意它們或許藏有高糖陷阱。TOPick查找市面的乳酸飲品，發現大部分含糖量高，而標註「低糖」或「0糖」的只有極少數，屬「非高糖」類別亦為數不多，家長宜慎選，因小朋友長期攝取高糖易致肥胖，亦有機會損學習力，影響專注。

益生菌助改善腸胃消化功能

市面上不少乳酸飲品均以腸道健康作招徠，營養師李杏榆（Annie）表示乳酸菌是益生菌的一種，含活性乳酸菌的乳酸飲品對健康有功效，益生菌功效包括增強腸道免疫力及營養吸收、減少過敏症狀和改善腸胃消化功能，以解決腹瀉、便秘等問題。

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不過，Annie提及要留意乳酸飲品內的糖分，因糖分越多，乳酸菌的存活時間越長，故此乳酸飲品的含糖量非常高，非健康選擇。小朋友攝取過量糖分會增加誘發患上其他慢性疾病的風險，例如肥胖、營養不平衡、糖尿病、代謝綜合症及高血壓等，還有機會皮膚致敏、濕疹發作。

過往有些研究提到兒童攝取過多糖分會影響專注力，如果小朋友將乳酸飲品當早餐飲品，高糖早餐會令孩子血糖水平大上大落，血糖不能持續供應大腦所需，因而影響情緒、早上學習能力和專注力，阻礙日常學習。

每100毫升糖含量超過7.5克屬高糖

世界衞生組織建議小孩，每天攝取的糖份上限為25克，即少於5茶匙。參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的糖含量若超過7.5克，則屬少選為佳的高糖飲品。而根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下︰

高糖︰每100毫升超過7.5克糖

低糖︰每100毫升不超過5克糖

無糖︰每100毫升不超過0.5克糖

5款低糖乳酸飲品

在市面上找來5款低糖乳酸飲品，每100毫升飲品的糖含量介乎由0至4克，當中品牌「益力多」和「優益C」有在包裝上註明「低糖」，讓顧客以資識別。以下排列由低至高︰

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5款「非高糖」乳酸飲品

另外，有5款「非高糖」飲品，每100毫升高於5克糖、但不超過7.5克糖，以下排列由低至高︰

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註︰以上資料一切以包裝為準

小心控制飲用分量

市面的乳酸飲品主要分3大類包裝，紙包、細支樽裝及大支樽裝，當中細支樽裝的容量見有63毫升及100毫升，並多以5支一排出售，這些細包裝可控制每次的飲用分量，家長可選有關包裝予小朋友，但記得每次飲用一支就可，勿一次過飲用多支甚至一整排，否則會攝取高糖分。

▲ 有乳酸飲品細細支，如不小心飲多支，會攝取高糖分，如圖中每支63毫升，一支已含7.1克糖。（顏紫燕攝）

▲ 優益C乳酸飲品有不同容量的包裝，圖為每支容量100毫升。（顏紫燕攝）

除了留意乳酸飲品的糖分含量之外，Annie指出要留意產品是否有聲稱助腸道健康的益處，因為有乳酸飲品在製造時加入活性乳酸菌，但有可能因儲存不當而導致活性乳酸菌消失，又或乳酸飲品可能只有乳酸味，不一定含有活性乳酸菌，家長或可用益生菌補充品予小朋友，以代替乳酸飲品。

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責任編輯︰顏紫燕