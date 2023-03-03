  • 21°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 16:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兄弟相處】4歲仔呷醋父母對初生細佬特別好　港媽對兩兒態度不同有因

育兒經 15:45 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

媽媽對兩個兒子的態度不同有因。（iStock圖片）

哥哥4歲半，弟弟7個月大。弟弟進入加固階段，我們開始要為他選購各式各樣的食材。有一次在超級市場，我和爸爸很自然的對話︰「我們要買魚、豆腐給弟弟……」說着說着，哥哥就嬌嗲地說︰「你哋都買嘢食畀我啦。」其實他對魚或豆腐都沒太大興趣，只是我們呵護備至的語氣引起他的醋意，所以我們在超級市場每一句說話都要對稱地說︰「我們要買魚給弟弟，要買乳酪給哥哥。要買雞肉給弟弟，要買三文魚給哥哥……」

7個月大的小嬰兒十分討人喜愛，一個笑容就逗得大人們十分高興。另一邊廂，4歲小孩的死纏爛打可以變得非常累人惹人討厭，對哥哥不耐煩的語氣，自不然與對弟弟的溫柔語氣成了很大的對比。

當然我們兩個兒子都愛，對於弟弟我們只需要照顧他的食、玩、瞓需要；對於哥哥，我們對教好他有要求，有要求就自然會有疲倦的時候。

最新影片︰

靚太廚房
【靚太廚房】張敬仁拍劇患上驚恐症　「民間港姐」教整幸運曲奇傳遞愛意

有時我都擔心對兩個兒子的不一樣態度，會否影響哥哥對弟弟的態度。有一次與哥哥一整天去街，哥哥問我第二天可否留在家，因為他想和弟弟在家玩好久好久。他的話令我安心，讓我知道原來他是很喜歡弟弟的，亦很喜歡逗弟弟高興。

哥哥的呷醋其實都有個好處，他提點了我，其實哥哥還小，我可以對他溫柔一點。哥哥的口齒伶俐，滿口道理，有時會讓我忘記他其實只是個4歲半的小孩。我都可以多享受他討人喜歡的時間，讓他逗我快樂。

其實勞氣的心情的確是很累人，哥哥有次對我說︰「我想你開心。」聽起來充滿無力感。他一邊逗我開心，例如纏着我、拉我、推我，卻相反惹我生氣，想必令他感到很無力。最近我發現了一個好方法，當他惹我生氣，我感到自己就快發脾氣、要像暴龍般咆哮時，就索性扮一隻暴龍跟他玩，一邊大叫一邊追着他跑。他又開心，我又可以開心地大叫發洩一下。我發現其實平時是我太緊張，自己也需要輕鬆玩一下。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「呷醋的哥哥」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 張秀儀 燃動歷奇創辦人

相關文章

【育兒心得】從討厭小朋友變「不缺席爸爸」 會計師為功課發脾氣向兒子道歉
14:22 2023/03/02
【育兒心得】從討厭小朋友變「不缺席爸爸」 會計師為功課發脾氣向兒子道歉
【育兒心得】不要再問孩子「好不好?」家長改用選擇題引導孩子正確思考
19:46 2023/02/24
【育兒心得】不要再問孩子「好不好?」家長改用選擇題引導孩子正確思考
【育兒心得】專家湊仔也有崩潰時刻　教育心理學家港媽：育兒沒有必勝理論
17:53 2023/02/21
【育兒心得】專家湊仔也有崩潰時刻　教育心理學家港媽：育兒沒有必勝理論

你可能感興趣

【育兒心得】從討厭小朋友變「不缺席爸爸」 會計師為功課發脾氣向兒子道歉
14:22 2023/03/02
【育兒心得】從討厭小朋友變「不缺席爸爸」 會計師為功課發脾氣向兒子道歉
【育兒心得】不要再問孩子「好不好?」家長改用選擇題引導孩子正確思考
19:46 2023/02/24
【育兒心得】不要再問孩子「好不好?」家長改用選擇題引導孩子正確思考
【育兒心得】專家湊仔也有崩潰時刻　教育心理學家港媽：育兒沒有必勝理論
17:53 2023/02/21
【育兒心得】專家湊仔也有崩潰時刻　教育心理學家港媽：育兒沒有必勝理論
育兒心得 家庭關係 家庭教育 情緒管教

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚
14:40 2023/03/02
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚