【兄弟相處】4歲仔呷醋父母對初生細佬特別好　港媽對兩兒態度不同有因

▲ 媽媽對兩個兒子的態度不同有因。（iStock圖片）

哥哥4歲半，弟弟7個月大。弟弟進入加固階段，我們開始要為他選購各式各樣的食材。有一次在超級市場，我和爸爸很自然的對話︰「我們要買魚、豆腐給弟弟……」說着說着，哥哥就嬌嗲地說︰「你哋都買嘢食畀我啦。」其實他對魚或豆腐都沒太大興趣，只是我們呵護備至的語氣引起他的醋意，所以我們在超級市場每一句說話都要對稱地說︰「我們要買魚給弟弟，要買乳酪給哥哥。要買雞肉給弟弟，要買三文魚給哥哥……」

7個月大的小嬰兒十分討人喜愛，一個笑容就逗得大人們十分高興。另一邊廂，4歲小孩的死纏爛打可以變得非常累人惹人討厭，對哥哥不耐煩的語氣，自不然與對弟弟的溫柔語氣成了很大的對比。

當然我們兩個兒子都愛，對於弟弟我們只需要照顧他的食、玩、瞓需要；對於哥哥，我們對教好他有要求，有要求就自然會有疲倦的時候。

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有時我都擔心對兩個兒子的不一樣態度，會否影響哥哥對弟弟的態度。有一次與哥哥一整天去街，哥哥問我第二天可否留在家，因為他想和弟弟在家玩好久好久。他的話令我安心，讓我知道原來他是很喜歡弟弟的，亦很喜歡逗弟弟高興。

哥哥的呷醋其實都有個好處，他提點了我，其實哥哥還小，我可以對他溫柔一點。哥哥的口齒伶俐，滿口道理，有時會讓我忘記他其實只是個4歲半的小孩。我都可以多享受他討人喜歡的時間，讓他逗我快樂。

其實勞氣的心情的確是很累人，哥哥有次對我說︰「我想你開心。」聽起來充滿無力感。他一邊逗我開心，例如纏着我、拉我、推我，卻相反惹我生氣，想必令他感到很無力。最近我發現了一個好方法，當他惹我生氣，我感到自己就快發脾氣、要像暴龍般咆哮時，就索性扮一隻暴龍跟他玩，一邊大叫一邊追着他跑。他又開心，我又可以開心地大叫發洩一下。我發現其實平時是我太緊張，自己也需要輕鬆玩一下。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「呷醋的哥哥」。

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