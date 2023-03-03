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【簡約公屋】要求房屋局答12問題　江玉歡︰稍後決定是否出席財委會

政治 16:51 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

江玉歡要求房屋局，就簡約公屋答12問題。（資料圖片）

對於「簡約公屋」項目，選委界江玉歡先後在社交平台提出多項問題，至上月8日，因感政府連「基本資料都欠奉」如盲人摸象，拒絕出席工務小組委員會會議。

房屋局擬於3月17日再到財委會「闖關」，江玉歡日前被問到會否出席會議時，僅稱「政府乜都未答，我稍後才可決定」。

繼九龍中立法會議員李慧琼上月27日致信財委會主席，要求局方就啟德選址回應5大關注後。江玉歡3月1日亦致信財委會主席，指項目細節不足，希望房屋局詳細闡釋12個疑問，涉及入住率、成本、拆卸及清場時間等。

江玉歡希望局方提供營運開支包含的具體分項，以及相關預算。又要求當局詳列單位造價的計算方法，並提供每個簡約公屋單位的總成本（包含設計、建造、管理、維修、日常保養、額外人手、拆卸、日後處置及其他開支），關注當局能否進一步優化單位成本。

另外，江玉歡亦關注局方如何確保簡約公屋入住率，避免出現如部分過渡性房屋空置的情況。簡約公屋試用期屆滿後，能否保證可如期清拆，就高層簡約公屋而言，拆卸及清場時間多久？

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責任編輯：趙居逸

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