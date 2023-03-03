【蔡天鳳碎屍案】Abby好友周英杰陪蔡天鳳親人認屍　僅聽法醫描述太震撼腿軟

▲ 蔡天鳳家人進行路祭。（經濟日報圖片）

譚仔米線創辦人的媳婦、28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案震驚各界（Abby）遭殺害後被肢解烹屍，案件震驚全港。死者親友已在2月28日早上，在警方人員陪同下到沙田富山公眾殮房辦理手續。Abby生前好友向、英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）亦有到場。

周英杰向傳媒透露認屍過程憶述稱，一直很擔心去認屍，必須鼓起很大的勇氣：「我都提醒過他們可以想像的情境，要接受才好進去（停屍間）。」

【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異 Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！

▲ 蔡天鳳去年與家人到日本旅行。（影片截圖）

丈夫Chris沉默不語

他憶述，法醫解釋了很長一段時間，而他聽到一半已腿軟蹲下，然而進去以後看到法醫用布遮蓋住死者不想讓家人看到太傷心的位置：「我知道是很震撼的！主要是那雙腳，有傷口的部分是遮了，我聽法醫解說到這裡，我都已經蹲低了。」

周英杰還說，蔡天鳳丈夫Chris認屍後沉默許久沒說話，蔡天鳳母親表現堅強，蔡天鳳奶奶則較為激動，直說：「我媳婦這麼愛漂亮、這麼愛美，平常也都這麼漂亮...」，眾人心情都非常沉重。

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