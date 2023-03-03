【良心老闆】G-Dragon父母世交尖沙咀開韓菜　疫情下月蝕百萬為員工堅持不結業

▲ 朴奉哲在港經營多間韓國餐廳，最近將生意交了女兒朴姺美打理，他亦是韓國廉航Air Premia的創辦人。

無論是韓星、韓劇或是韓菜，近幾年也完全攻陷了港人的心，火熱程度毋庸置疑。尖沙咀主打韓燒的餐廳「韓珍」，多年前挾着韓國人氣組合BIGBANG成員權志龍（G-Dragon）之名開業，皆因韓籍創辦人朴奉哲正好與GD父母是相識數十年的深交，GD亦曾大駕光臨試味，成了不少粉絲朝聖打卡點。最近年紀老邁的朴老闆更成功游說女兒朴姺美接管生意，為餐廳在艱難的疫情下注入新思維，兩父女拍住上繼續將傳統韓食在港發揚光大。

▲ 朴奉哲在港經營多間韓國餐廳，最近將生意交了女兒朴姺美打理，他亦是韓國廉航Air Premia的創辦人。

喜歡吃韓國菜的朋友，相信對位於尖沙咀寶勒巷的樓上餐廳「韓珍」及「Bong樓」並不陌生，兩間餐廳分別主打韓燒及地道韓式中華料理，最近經全新裝修後重新開幕，合二為一佔地逾10,000呎。

食客可以同一個大門進入韓珍或Bong樓，前者空間寬敞，設有無煙韓燒爐頭、獨立VIP房等，比舊時更奢華；後者則改用摩登時尚的裝潢，成了不少時下後生仔女的聚腳點。

女兒繼承生意

餐廳會作出如此「年輕化」的改革，相信與老闆朴奉哲的女兒新加盟有關。她說︰

「我有朋友做飲食業，亦知道要入行不難，但在香港開餐廳競爭的確很大，付出隨時比收穫更多，加上我很滿意當時自己的工作，所以很懷疑自己對這行究竟有否熱情及興趣。」

在港出世的朴姺美，高中赴美國洛杉磯讀書，隨後回韓國讀大學及工作十多年。她原本是任職與時裝、美容等奢侈品相關的行業，亦曾在IT公司負責商業策略等工作，但在飲食這行絕對是門外漢。

「其實每年我都會游說她回港接手公司，因為我愈來愈老了，直至去年7月終於成功說服了她。」朴爸爸亦不例外，當年開設這兩間韓國菜館時，也是個飲食界初哥。

「大約1990年時，我來港擔任大韓航空的經理，後來在這裏落地生根，開設物流公司。」隨後於2014年，因一次機緣巧合，他便開始接觸飲食業。

起初我對開餐廳說實不太感興趣，但當時航空公司有贊助一支足球隊，每星期會有練習，隊中有位球員正正是廚師，他跟我說即將完約要返韓國，於是我立即建議打本開餐廳給他打理，所以餐廳基本上是為這好友而開的。加上我在港30多年，我認為應該在這裏推廣傳統的韓菜，是個很好的途徑。

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因勇字做老闆

於是朴奉哲膽粗粗開設了韓珍及Bong樓，並選址在很多韓國人出沒的尖沙咀「韓國街」金巴利街附近。

「當年真的是勇字掛心口，雖然我有經營航空、物流公司的經驗，但根本不知道如何在港打理及營運一間餐廳。」他說。

6年來他就投資了逾600萬元在餐廳上，幸而他有一個「先天有利」的條件，令餐廳生意得以穩步上揚。

「我和G-Dragon的父母認識很久，是中學朋友，在韓國時會一起去打高爾夫球，經常見面。」朴奉哲身為GD的世叔伯，所以某年GD來港出席活動後也有幫襯，當然他的父母也有同行，帶挈餐廳經常門庭若市，縱然是樓上舖也經常大排長龍。

可惜的是，疫情來襲重創香港飲食業，朴奉哲在港的所有業務也難倖免，包括韓珍、Bong樓，以及在K11 MUSEA開設的韓國人氣年糕麵包店Tardemah。

「這3年間，我在香港的所有生意，每月合共錄得150萬元虧損，這場疫情真的影響很大。」於是女兒新上場後，首要任務當然是要止蝕，便建議爸爸結束部分餐廳，惟立即遭他反對。

堅持不結業

沒錯，如我能及時結束餐廳，的確可以省很多錢，對生意人來說是最快的方法，對我來說也是最好。但我不想這樣，我堅持不結業，因為我的餐廳有近100名員工，關門大吉後他們便會失業，我怎樣向他們及其家人交代？我要保護我的員工和他的家庭。

他笑言，兩父女更曾因這觀點不一而嗌交，最後做女的當然是要聽爸爸的話。

「以前打工時，會花很多錢在不同的宣傳上，絲毫不吝嗇。但當這是家族生意時，錢都是由自己的荷包裏掏出，所以要花得特別小心。不過最終我也贊成爸爸的意見，做生意是一生的工作，我要更宏觀地去看。」她說。

經過大半年的「實習期」，現時朴奉哲已將餐廳全權交予女兒打理，讓她隨心發揮，並默默地在背後支持她。

「我跟她說，如果你能打理好這盤生意，又成功的話，將來其他的也能得心應手。」而原本對自己仍有猶豫的朴姺美，也重燃起對飲食業的熱情。

剛接手時會覺得不知所措，但仔細想其實是個機會來的，且很具挑戰性，我願意接受這挑戰，亦想憑自己的力量令這盤生意能再賺錢。

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一層樓 兩種韓式風味

韓燒在港人氣高企，韓珍其中一大主打就是熟成牛肉，並擁有自家熟成牛肉工房。店家亦相當講究及執着這乾式熟成技術，花了5年時間與韓國梨花女子大學合作分析，並研製出最合適的牛肉熟成方程式，要經過60至90日風乾以去除水份，令肉質更富香濃鮮味，牛味更出眾。

首推有USDA Prime熟成美國牛肉及高質熟成韓國牛肉，以自家醬汁醃製的牛肋骨亦相當受歡迎。喜歡韓國街頭國民美食的食客，亦可一嘗韓式豬手（$260），將豬手以醬汁及傳統香料慢慢熬煮而成，軟腍入味，配上微辣醬汁及以生菜包裹同吃，極為惹味。

而Bong樓則是本地少數專營地道韓式中華料理的餐廳，朴奉哲說韓國當地非常流行吃中華料理，且與香港人所想的中華料理有些不同。推介美食包括有招牌韓式炸醬麵（$88），將黑豆醬、洋葱、豬肉等製成甜甜的炸醬，再拌上麵條吃，麵質煙韌彈牙，味道濃郁，建議加入秘製洋葱醋汁同吃，令炸醬麵更具風味。

韓珍．Bong樓

地址：尖沙咀寶勒巷6至8A盈豐商業大廈一樓

電話：2311 6822

營業時間：11am-3:30pm、5:30pm-11pm