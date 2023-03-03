【腸胃炎】基華小學44名學生腸胃炎急化驗飯盒　活力午餐稱與飯盒無關

▲ (學校圖片)

中華基督教會基華小學 (九龍塘)早前爆發急性腸胃炎，有27名學生有不適徵狀，情況穩定。學校昨(2日)發家長信，指已增至44名學生出現嘔吐及腸胃不適的徵狀，不能回校上課。

學校表示，校方高度重視此事，為學生安全起見，今明兩天要求全校學生必須佩戴口罩回校，以減低傳播的風險。課室窗戶及抽氣扇保持開啟，加強空氣流通。衛生防護中心醫生及護士已於今日下午到校視察環境，初步懷疑學校爆發急性腸胃炎，但仍有待確實。

學校按中心人員指示，加強校內的清潔及消毒工作。校方表示，已安排清潔公司，於放學後立即進行深層消毒清潔全部課室、特別室、洗手間、樓層及走廊等範圍。亦已聯絡午膳供應商「活力午餐』要求將昨日的午膳飯盒樣本進行化驗，並稍後書面通知學校有關化驗結果。

大家樂發言人表示，留意到基華小學 (九龍塘)發生學童急性腸胃炎個案，活力午餐為該校之午膳供應商；據衛生署衛生防護中心於回應傳媒時表示，經初步了解，該個案與進食共同食物或飯盒無關，已排除食物中毒的情況。急性腸胃炎常見由病毒引致，例如諾如病毒和輪狀病毒，病毒可透過直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

活力午餐最近重新檢視其產能及設備，同時已增聘人手並加強培訓和人員監督，以確保飯盒供應穩定。活力午餐衡量過產能及人力配套後，決定於合約期滿之後，暫停為部分學校供應飯盒，並根據合約列明的通知期知會學校。活力午餐一直積極與各學校溝通，盡力提供協助，例如替學校尋找其他飯商並轉介他們予學校作進一步商討。

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責任編輯：陳展棋