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【新興運動】東區東華無人機競速賽下周末舉行　中小學生空中飄移大鬥法

中小學 16:50 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

「東區東華無人機競速賽」將於3月11日北角蘇浙公學舉行。（受訪者提供相片）

無人機這個用途廣泛的科技項目近年於全球極速興起，在日常生活和工作中都被廣泛應用，例如在屋宇測量、農業、拯救、航拍和表演等範疇。為推廣無人機的應用，東區學校聯絡委員會與東區民政事務處於3月11日北角蘇浙公學舉行「東區東華無人機競速賽」，邀請東華三院屬校一同參與，讓同學們透過比賽切磋。

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無人機競速比賽近年成為熱門的新興比賽項目，其中在2022年世界運動會，香港便派出運動員出戰無人機競速項目，與各地精英運動員較量，故此港府與學界大力推廣無人機運動。

去年東區學校聯絡委員會與東區民政事務處曾合辦《東區無人機運動推廣計劃》，從學界以至社區等不同層面作推廣，向同學灌輸有趣的科學知識，以配合他們STEM教育的學習，並為同學在創新科技和運動項目上開創更多元化的發展空間。

《東區學界無人機競速賽》，同學利用Tinywood無人機，進行競速賽。（受訪者提供相片）

另一方面，主辦單位亦希望透過無人機這項工具進行社會服務，促進社會共融，減少數碼鴻溝。計劃獲得中國香港無人機運動總會（HKDSA）的全力支持及學界的積極參與。自2022年2月計劃開始以來，已有19間東區的中小學，超過150名老師及同學參與「無人機訓練課程」，師生共同學習及感受使用無人機的樂趣。

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為進一步推廣無人機的應用，東區學校聯絡委員會與東區民政事務處再接再厲，於3月11日假北角蘇浙公學舉行「東區東華無人機競速賽」（邀請賽）。本次活動更邀請到東華三院屬校一同參與，讓更多同學透過比賽互相切磋，交流控飛無人機技術，共同感受無人機競速賽的比賽氣氛。

「邀請賽」由中國香港無人機運動總會（HKDSA）協助提供技術支援、裁判及工作人員。有關比賽將按國際賽事規格的安排分為小學及中學兩組進行，參賽者將分別以小型無人機TinyWood及 FPV（圖傳眼鏡）進行這項破天荒、首次在香港舉行的學界「空中FormulaOne」賽事。如欲查詢更多資料，可聯絡主辦單位，電話：6187 0190。

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責任編輯︰林綺玲

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