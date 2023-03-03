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【高鐵外遊】省內長途線車票下周二起預售　乘客仍需戴口罩

社會 16:32 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

高鐵香港段自1月15日起重投服務，港鐵今天（3日）公布，將於下星期六（3月11日）起，重啟廣東省的長途列車服務，覆蓋肇慶東、汕頭、潮汕等14個站點；車票將於下星期二（3月7日）開始預售。

至於跨省長途列車服務，將於4月1日(星期六)全面開通，屆時列車班次將大致回復至疫情前水平，港鐵將適時公布有關詳情。

下星期六起重啟服務的14個廣東省站點，包括

  • 肇慶東
  • 汕頭
  • 潮汕
  • 潮陽
  • 普寧
  • 葵潭
  • 陸豐
  • 汕尾
  • 惠州南
  • 惠東
  • 深圳坪山
  • 三水南
  • 鮜門
  • 佛山西

每天列車班次亦會由現時的77班，增至102班。 為配合乘客出行需要，由同日起，每天首班北上前往廣州東站的列車將會不停福田及東莞站，令行車時間由102分鐘縮短至約89分鐘，而首班由廣州南站南下的列車則會提早約一小時於早上7時5分開出，方便商務乘客。

乘客於下星期二（3月7日）起可透過12306購票平台或其他銷售渠道，購買由香港西九龍站至廣東省站點的長途列車車票。由於全國高鐵已經調整長途列車的票價，由下周六起重新開通的列車服務將採用新收費。

日前政府已全面撤銷強制佩戴口罩的要求，惟按內地規定，所有乘搭高鐵列車的乘客須配戴口罩，乘客出發前亦應確認已填妥內地要求的電子健康申報，並預留足夠時間過關。

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記者：陳梓蔚

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