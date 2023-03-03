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【Disney+劇集】《曼達洛人》第3季首播獲好評　第1集4大精彩內容

娛樂 16:58 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

《曼達洛人》第3季

星球大戰原創劇《曼達洛人》（The Mandalorian）第3季首集日前在Disney+獨家上線，播出後更獲得全球好評如潮，粉絲認為《曼達洛人》有望成星球大戰系列最出色的劇集作品。

第3季第1集4大精彩內容

1. 海獸突襲曼達洛族

劇集一起始，畫面聚焦在曼達洛族的戰士冠禮儀式。

莊嚴靜穆的儀式舉行之際，一頭體型龐大嚇人的海怪突然施襲，曼達洛人合力奮起對抗可惜不敵怪物，正當傷兵愈漸增多之際，萬眾期待的Din Djarin攜同萌爆古古(Grogu) 出現救亡退敵，型爆登場。

而且大戰場面真實感極高，媲美電影製作級數，同時亦意味著《曼達洛人》正式回歸。

《曼達洛人》第3季

2. 萌爆古古原力成長

備受全球影迷熱愛的可愛綠色小人古古終於回到觀眾眼前，大家都十分期待其原力的成長進度。

首集暫時只見古古以原力隔空取「食物」，以及百厭地玩弄幫忙維修IG-11的安西蘭人 (Anzellans)，可愛之餘不失搞笑，繼續展現角色特有吸引力。

《曼達洛人》第3季

3. 為贖罪尋求曼達洛族認同

因曾除頭盔違反曼達洛人信條的Din Djarin，為求贖罪尋求曼達洛族的重新認同，決心回到被大洗禮後深受污染的曼達洛礦井，尋找礦井下的活水以證明曼達洛家園的生機。

只有古古為戰友的Din Djarin決定到納瓦羅星尋找及維修曾於首季並肩作戰而且深受歡迎的IG-11戰鬥機械人。

《曼達洛人》第3季

4. 與海盜戰機宇宙大戰

首集Din Djarin到納瓦羅星尋找IG-11戰鬥機械人而遇上蠻不講理的海盜，在納瓦羅星出發到另一地方尋找維修零件時更遇上海盜追殺。

大戰中，Din Djarin一邊駕駛戰機，一邊教導古古於太空中戰鬥的要訣，更同時與海盜決鬥，展現機智果敢一面解決對手，場面氣勢磅礡，獲得觀眾一致好評，並高呼第3季首集開始看到勁爆的戰機追逐戰。

《曼達洛人》第3季

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撰文 : TOPick柴犬出動

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