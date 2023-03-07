【小一入學】2024年小一入學攻略 九龍區8間直資私立小學報名時間表

▲ 保良局陳守仁小學。

不少家長都心儀直資私立的小學，因為教學政策比官津校有更多自由度，而且學生資源更豐富，不過無論什麼學校，最重要是適合小朋友，爸媽報讀前都喜歡出席學校的簡介會，了解校園環境等相關資料，以下便精選了九龍區8間直資私立小學簡介會或開放日的時間表，讓家長參考。

最新影片推介：

各校的開放日或簡介會

1.保良局陳守仁小學

陳守仁的學費相對其他直資學校實惠，2022-2023年度全年學費$19，800，卻能提供多元化的教學環境。為了增加學生環球視野，除了以英語為主要教學語言，學校更將法語、西班牙語及日語納入常規課程作為第三語，學生需選修其中一種外語。 去年小一入學申請日期為2022年8月5日至8月15日網上接受申請，可作參考.

時間:2023年4月30日



電話:23673318



網址:https://www.plkctslps.edu.hk/en/

▲ 保良局陳守仁小學。

2.保良局蔡繼有學校

學校以英文為主要教學語言，為全港首間非牟利一條龍優質私校。在學校裏：每個孩子都獲關懷照顧。每個孩子都樂於學習。每個孩子都會獨立思考。每個孩子都能建立自信。每個孩子都能發展潛能。

時間:2023年3月18日

電話：21482052

網址：http://www.cky.edu.hk

3.福建中學附屬小學

福建中學附屬小學學校以英文為主要教學語言，致力推行「以人為本」教育，讓學生在關愛的環境中成長，培養學生自強不息的精神，科技創意及自主學習的能力，成為關心他人、愛護家庭、服務社會、熱愛國家，並擁有世界視野的廿一世紀才德兼備人材。

時間 : 暫定7月

電話：2606 0670

網址：https://www.fssas.edu.hk

▲ 福建中學附屬小學。

4.拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院附屬小學為「一條龍」的直資英文小學，學校教學策略方面，教師可靈活使用學校設施，帶領學生走出課室，到走廊、天台、草坪等地方進行學習活動。除核心課程外，學生可修讀跨年級課程的選修科，如：法語、天文學、理財、禮儀等。老師經常安排學生到戶外學習，包括海外學習交流，並採用專題研習形式進行跨學科學習，以加強學生對學科知識及技能的應用。

時間 : 暫定8月

電話：31594200

網址：http://www.dbspd.edu.hk

▲ 拔萃男書院附屬小學。

5.聖三一堂小學

聖三一堂小學是位於九龍城區的一間私立全日小學，學校面積約 17252平方米屬於男女校，該校辦學宗旨是「本著基督愛的精神，配合靈活的教學法，提供優質教育，讓孩子在愛中成長及在愉快的環境中學習，培養正確的人生觀。使孩子由明白愛、感受愛，進而付出愛，達至校訓「能仁能勇、愛主愛人」的理想。

時間 :2023年5月13日

電話:27110928

網址：http://www.htps.edu.hk

6.國際基督教優質音樂中學暨小學

學校是香港首間音樂中小學，位於鑽石山蒲崗村道全港首個學校村內。這所全日制優質音樂中小學，提供基督教優質教育和優質音樂教育，讓學生在聖經真理及音樂的薰陶下，獲得優良的教育及栽培。學校設有可容800人之音樂廳、小教堂、以便以謝堂、體藝館、七十多個琴室、電子音樂創作室及其他設備等。



時間 :2023年3月10日

電話：27773828

網址：https://www.icqm.edu.hk

7.嶺南大學香港同學會小學

嶺南大學香港同學會小學，教學語言以中文（包括普通話）及英文為主，以基督的愛薰陶學生，實踐校訓「作育英才，服務社會」 。培養學生勇於求真的精神，明辨是非、獨立思考，有解難及反省能力，作理智的決定，獨力或與人合作解決問題，以及應付壓力和面對轉變。

時間 :暫定5月

電話：27768453

網址：http://www.luaaps.edu.hk

8.啟基學校

私立小學啟基學校採取上午學習，下午活動的課時規劃，並延續創校校長莫鳳儀創設的「五心教育」理念。啟基學校的課程設計著重學術和活動均衡發展，並引入藝術成為常規課程，啓發學生潛能。 學校由教育家陸趙鈞鴻博士擔任校監，提倡以愛育苗，同時實踐包括愛心、關心、耐心、真心及童心的「五心教育」理念，當中童心是指由小朋友觀點出發。

時間 :暫定7月-8月

電話：23816228

網址：http://www.ccs.edu.hk

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯︰王明芳