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【醫生見聞】病人最常問醫生「嚴唔嚴重」　莫樹錦：主觀非量化評估

健康 18:16 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

莫樹錦：下次見醫生時，不要再問「嚴重不嚴重」，就如不要問「我靚唔靚」。

「這是第二期治腸癌，要安排動手術。」醫生說。

「吓，咁係咪好嚴重？」病人問。

「這是四期肺癌，要使用免疫治療。」

「吓，咁係咪好嚴重？」

「這是常見Covid，要用Paxlovid抗病毒藥物。」

「吓，咁係咪好嚴重？」

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嚴重是形容詞，英文severe（非常嚴重）來自拉丁文severus，帶有艱苦和懲罰意味，後來應用於疾苦情況，用嚴重來形容病況相當合適，病人在不同大小的病況下，問：「嚴重嗎？」絕對無錯，惟要留意兩點。

無論醫生回答「嚴重」或「不嚴重」，都是主觀非量化評估，就如有女士問：「我靚唔靚？」答案也是主觀非量化評估，眾人眼中的細眼大鼻（如醫生樣子）是醜，但在某人眼中卻可算是「靚」，二期腸癌可經手術切除，完全治癒率超過七成，在樂觀者眼中，這並非嚴重故可被治癒，但從悲觀者眼中看，既要動手術，且有三成復發的可能，再加上是癌症，這當然十分嚴重。醫生固然可用數據回應，但當被問上嚴重與否時，醫生個人樂觀或悲觀情緒便會作主導。

第二要留意是「嚴重」會跟隨時間而變化，就如「靚」也是跟隨時間變化一樣。今天的靚女可能變成明天的「阿豬媽」，換言之，今天的「不嚴重」病況，轉眼可變得「嚴重」，或從「嚴重」轉為「不嚴重」。因此，今天的四期肺癌治療，若在五年後仍是四期肺癌的話，病人仍可正常生活，那這是「嚴重」還是「不嚴重」呢？

下次見醫生時，不要再問「嚴重不嚴重」，就如不要問「我靚唔靚」。

全文刊於《經濟日報》，原題為「我靚唔靚

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

健康問題 醫生 癌症

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