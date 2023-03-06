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押後討論《法律執業者條例》修訂建議　律政司有嘢改？

政治 09:05 2023/03/06

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律政司認為，需要2至3小時討論修訂建議。（資料圖片）

為處理海外律師能否參與涉國安案問題，律政司2月20日就《法律執業者條例》提修訂建議，原定上周一在立法會討論，最終押後至3月17日。

有法律界人士估計，律政司或再有修改，因此需要更多時間。

在律政司提出修訂建議後，立法會法律界議員林新強曾撰文質疑，有關建議未能反映港區國安法和全國人大釋法的精神。

林新強質疑修訂建議與國安法不符

林新強指出，修訂建議第14（a）段所列的情況，是「就任何涉及國家安全的案件而言」，有關海外大律師的任命之前，需得到行政長官證明書。但國安法第47條列明的情況，卻是無論法院遇到甚麼案件，在審理期間一遇到問題，便需徵詢行政長官，因此，修訂建議與港區國安法不符。

林新強又認為，修訂建議採取的做法，每次都要麻煩特首發出證明書，有機會成為他人攻擊香港法治和司法獨立的藉口。

據知，律政司聽到包括林新強等各界意見後，或會再作出一些修訂，因為律政司本意也是先到立法會聽意見，再作最後定案。

不過，突然押後討論，就有議員認為相關處理手法不合適，更質疑律政司考慮不周全下，便提出修訂建議。

話說，立法會司法及法律事務委員會，原定在上周一，編配50分鐘討論律政司的修訂建議，但在2月24日，律政司卻去信委員會，指「討論時間不理想或不充分」，估計需要不少於2至3小時，期望時間上，可有更好安排。

委員會主席廖長江在2月27日會上，諮詢會上3位委員意見。其中，何君堯說，接受律政司需多些時間，想得完美一些，但仍促律政司快些。簡慧敏表示理解和支持。林新強則話，若文件無改動，可在今次會議上先討論，若文件有修改，則可安排另一時間討論。

隨後，廖長江決定當日不討論，押後至於3月17日上午，預留3小時討論，並邀請全體立法會議員參與。

對此，有議員關注，為何不能先討論50分鐘，事後再繼續加會討論，「白白浪費了50分鐘可討論時間」？亦有意見話，可在會前調整議程，而非會上臨時抽起。

有委員透露，會前收到律政司信息，稱需要多些時間，希望下次會議再討論。

委員會副主席容海恩則解釋，50分鐘討論時間確實不理想，自己亦有多個問題想問，所以延至17日討論3小時更合適，而律政司亦希望可一次過討論。至於在會上處理押後，則是礙於修訂建議一早出現在議程上，徵詢委員意見再押後，是尊重委員的做法。她認為，「文件再有更加、加減亦不出奇」，期望律政司可再提供多些資料，供議員參考。

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撰文 : 傅流螢

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