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【兩會2023】消息：李澤鉅料無緣連任政協常委　何超瓊、廖長江晉身全國政協主席團（附名單）

政治 17:12 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

李澤鉅。（資料圖片）

全國政協會議明日開幕，今日下午舉行全體委員會預備會議，通過新一屆政協主席團名單。

消息指，主席團名單包括現任政協常委唐英年、陳馮富珍、李家傑、吳良好、林建岳、蔡冠深、譚錦球等，意味會續任常委，不過李澤鉅則不在名單之中，料只出任政協委員。

李澤鉅回應傳媒時表示，自己自1998年起擔任政協已25年，未來5年亦會繼續，又稱自2003年開始，已連續4屆出任政協常委，可能是港人長時間肩負相關職務的其中一項紀錄，「服務國家有許多渠道。」

另外，何超瓊、廖長江、施榮懷、高永文亦晉身全國政協主席團。

●主席團會議主持人

王滬寧

●主席團成員（部分）

梁振英、何厚鏵、唐英年、陳馮富珍、李家傑、林建岳、吳良好、蔡冠深、譚錦球、張曉明、陳冬、黃柳權、譚鐵牛、、王惠貞、何超瓊、廖長江、邱達昌、施榮懷、高永文、姚志勝、龔俊龍

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記者：林曉君

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