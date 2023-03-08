三八婦女節 走出產後出血風險

▲ 不少婦女依然承受著產後出血的威脅，甚至危及性命。

產後出血可奪命 治療預防莫遲疑



每年3月8日為三八國際婦女節，世界各地均會舉辦各式活動及慶典，向全球婦女送上祝福；但時至今日，不少婦女依然承受著產後出血的威脅，甚至危及性命，幸好科技日漸進步，在新式醫療科技的治療下，產後出血的治癒率大大提高，亦減低婦女因產後出血而死亡的風險，就在今年的三八婦女節，由婦產科醫生剖析如何診治及預防產後出血，為一眾婦女奉上健康佳音。



嚴重併發症不可輕視



生兒育女是開心事，但婦女在生產過程中，也要承受不少風險，香港本地公立醫院的醫學數據顯示，在2018年，35,000名孕婦中有大約6%的孕婦，有大於500毫升的產後出血量。產後出血造成全球每年約44,000至86,000宗死亡，是婦女生產時死亡的首要死因。婦產科醫生靳嘉仁醫生表示，產後出血是婦女生產後可能出現的失血病症，也是分娩期常見的嚴重併發症，當婦女生產後，陰道失血多於500毫升、或剖宮產後24小時內失血多於1000毫升，便屬於產後出血症狀，如沒有適當治療可引致繼發出血性休克，並易於發生感染，如休克較重與持續時間較長，即使獲救，仍有可能發生嚴重後遺症，不可輕視。

了解細微症狀 及時治理



靳嘉仁醫生透露，導致產後出血的因素眾多，包括：

一.「子宮收縮無力」– 胎兒體重過重、多胞胎懷孕、羊水過多、產程過長等，都可造成宮縮無力；治療方式包括提供「子宮收縮劑」藥物治療，以手按摩子宮的方式，直到子宮變硬，加強子宮收縮功能。

二.「產道裂傷」– 即經由陰道生產後，造成陰道、會陰或子宮頸的裂傷出血，失血速度可以很迅速，一般醫生會針對裂傷點的血管，緊急進行縫合手術，甚至利用紗布壓迫傷口來止血。

三.「胎盤殘留或植入性胎盤、前置胎盤」– 孕婦產後如胎盤沒有完全脫落，或多長出了副胎盤，須使用胎盤鉗協助取出，甚至以手進入子宮，強制將胎盤剝離，如在產檢時已發現產婦有植入性胎盤及前置胎盤的現象，通常在剖腹生產時，容易發生產後大出血現象，嚴重者可能在娩出胎兒後，需立即切除子宮止血。

四.「子宮破裂」– 如產婦曾做子宮手術、前胎爲剖腹生產而此胎嘗試陰道生產，或是生產時不當的腹部加壓助產，都有可能造成子宮破裂，引起嚴重腹腔內出血。

五.「凝血功能障礙」- 某些產婦因自身疾病，需服用抗凝血劑，或產婦本身有先天凝血病變如血友病、血小板過低，俱因凝血功能障礙問題，而增加產後出血的風險。

世衛有關產後出血的預防及建議



產後出血成因眾多，而且對產婦和醫護人員來說，都是一場難關；世界衛生組織(WHO)檢視並回顧所有實證資料後，提出有關「第三產程積極處理」之建議，即是在嬰兒出生到胎盤娩出的第三產程階段，採取以下預防措施預防產後出血：

＊透過肌肉注射或靜脈注射的方式，給產婦使用預防性的子宮收縮劑。

＊在分娩胎盤時，以持續有控制的力量牽引臍帶。

＊在胎盤娩出後按摩子宮。

盡力保留子宮 新式治療提供選擇



處理產後大出血必須迅速確實，如產婦已血壓過低、並出現快進入休克的徵兆，須打上留置針甚至中央靜脈導管，快速補充輸液，子宮收縮劑及準備足夠數量的濃縮紅血球；如出血量大、情況極其嚴重，基本藥物已無法改善產婦狀況時，醫生會建議家屬使用長效子宮收縮劑，或重組活化第七凝血因子。

當用盡各種方法仍不能有效止血，為了保命，不得不考慮切除子宮；而子宮一旦切除子宮就無法再生育，因此醫護人員會用盡方法，令子宮有保留的機會，如產婦身處的醫院有足夠醫護資源，可考慮進行「血管栓塞術」。而靳嘉仁醫生於受訪期間，分享藥廠已成功研發的嶄新醫療裝置，以抽真空技術控制產後出血，其作用是協助子宮收縮令肌肉壁受擠壓，從而達到止血的效果，此裝置不單為患者提供了高風險手術以外的一個選擇，也是嘗試令子宮得以保留的另一個機會。

▲ 婦產科專科醫生 靳嘉仁醫生



