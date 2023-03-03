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【又十年】張學友透露演唱會細節　感慨時間流逝：要面對事實

娛樂 17:05 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

學友感歎時間。

張學友相隔8年推出最新國語單曲《又十年》，學友受訪表示初次聽到歌曲時有種來自內心的感動，因為歌詞的內容跟他的想法和生活上的改變都很接近，簡單的旋律像是平靜述說著他的經歷。「歌詞中所寫的事會令我想起從前，比如以前會喝酒、會約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在都變得沒甚麼大不了。」

學友對歌詞中「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我没有關聯」有深刻感觸，他認為：「轟轟烈烈是年青時才能有的不顧後果的任性，如今回首過往會有種無法挽留的無力感，面對與自己已經無關的不捨時，還是會有點難過。」

面對時光飛逝，學友感慨地説「當時間過得越快，你的時間就越少，這是大家都要面對的事實，無限的時間、有限的生命。」

張學友談新歌。

學友分享了一個故事，原來《又十年》本來名為「黃金十年」，連監製歐丁玉都讚好，但學友還是堅持用「又十年」作歌名，他解釋：「又十年是一句很簡單又常會說出口的話，但對我來說「又十年」是又過了一個十年，是一種對時間快速流逝的感覺。」

學友亦有感觸的說：「在過去這二、三十年每個十年都過得很快，但沒有哪個十年是更重要。」珍惜當下，努力去做自己想做的事，並學著釋懷地看待這件事，即如歌詞最後一句「還能有多少個十年」。

自張學友親口透露正在籌備演唱會的消息一出，立刻讓全球樂迷掀起討論熱潮，但學友仍不鬆口表示準備好就會公布，並笑說：「不要以為我做過很多次演唱會就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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