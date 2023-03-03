【換身份證】全港市民換領身份證計劃今結束　4間人事登記辦事處仍可換領新身份證

▲ 今日入境處處長區嘉宏和宣傳大使張智霖出席「全港市民換領身份證計劃」閉幕禮。（陳靜儀攝）

全港市民換領身份證計劃在今天（3日）完結，各智能身份證換領中心（換證中心）將於晚上停止服務。今日入境處處長區嘉宏和宣傳大使張智霖出席「全港市民換領身份證計劃」閉幕禮。入境事務處處長區嘉宏表示，截至今年2月28日，入境處已簽發超過800萬張新智能身份證，其中在「全港市民換領身份證計劃」下所簽發的新智能身份證約623萬張。

入境處將於3月6日起延長4間人事登記辦事處的服務時間，包括港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處，處理在「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請。服務時間為周一至五下午4時30分至晚上10時及周六下午12時30分至晚上10時。合資格的市民如未申請換證，可由明日（4日）起，預約由3月6日起的24個工作天内的辦理換領新智能身份證的申請，不設即日籌，日後入境處會視乎情況決定延長服務的完結日期。

香港居民如因不在香港而未能換領身份證，無須急於趕回香港辦理手續。有關人士可在他返港後30天內到人事登記處辦理手續。若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，他們亦不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例。入境處表示，現時舊款智能身份證仍然有效，現階段未有打算就宣告舊款智能身份證無效作出安排，之後會密切留意換證進度，再作有關安排。

區嘉宏表示，長者和殘疾人士同行換證的安排，至今超過82萬名長者和殘疾人士受惠。另外，入境處首次推出到訪院舍換證服務，派員到1000多間安老院及殘疾人士院舍，幫助超過9萬名院友換證。

▲ 藝人張智霖。（陳靜儀攝）

宣傳大使張智霖出席閉幕禮時笑言，從內地返港時，在過關大堂看見自己換領智能身份證的廣告，有一種回家的感覺，特別「醒神」，又提醒大家記得換領新智能身份證。

被問及高才通的賀建奎事件，區嘉宏回應「見到有需要改善時會盡量改善」，自上月27日起，已要求申請者申報刑事紀錄，亦會將有關申報納入申請的考慮因素，又指事件仍在調查，個案細節不適宜評論。

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記者：楊佩瑩