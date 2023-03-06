【世界青光眼日】急性青光眼可一夜致盲　醫生拆解病徵及高危因素

▲ 眼科醫生梁裕龍拆解青光眼成因和病徵。

青光眼有「視力小偷」之稱，是本港頭號致盲殺手，根據香港眼科學會數字，23%失去視力的病人是由於青光眼而致盲。適逢3月6日是「世界青光眼日」，TOPick請來養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍，拆解青光眼的成因和病徵。

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青光眼病徵

梁醫生指出，青光眼是一種視神經疾病，由於眼睛未能正常排出房水，導致眼壓升高，壓迫視神經，令血液供應產生問題，視神經沒有血液供應，神經線會變薄，失去功用，視野會慢慢收窄，愈來愈暗，若長時間置之不理，可導致失明 。

青光眼種類繁多，至少有30多種，簡單可分為急性和慢性。在本港，以慢性青光眼居多，患者早期病徵不明顯，通常要驗眼才發現，不少患者確診時，病情已發展至中後期；急性青光眼的病徵則較嚴重，患者會出現眼睛痛、頭痛、作嘔、看燈光有彩虹圈等症狀。

眼壓升高之後，對於視神經是有永久影響的，而損毀的速度取決於眼壓實質升幅有多少。假如是較為嚴重的個案，即眼壓升到60毫米水銀柱（mmHg)以上，是有機會一夜之間便失明的。

高危因素

梁醫生表示，青光眼的主要高危因素如下：

眼睛退化，慢性青光眼與年紀關係較大，病發初期通常在50歲以上，60至70歲是病發高峰期

遺傳，家族有人患青光眼，自己患青光眼的機會大增

使用含類固醇的眼藥水

深度近視或遠視會增加患青光眼的風險

至於關燈玩電話會否引起急性青光眼？梁醫生強調這並非主要成因，但理論上是有機會的。他解釋，大多數急性青光眼是因「前房角窄」的狀況引起，即排水的前房角比普通人窄，「在暗的地方，瞳孔會放大，前房角在暗的地方，會因為瞳孔放大而變得更窄，這有機會令窄角變成完全閉角，眼睛內的水無法排走，導致眼壓急升，即急性青光眼」。

治療方法

青光眼的治療方法以藥物和手術為主，醫生一般會處方眼藥水，以平衡眼睛內房水的分泌與排出，控制眼壓，如藥物無法控制病情，則要考慮接受手術。梁醫生說，部分青光眼是可以根治的，但慢性開角性青光眼則如高血壓高一樣，不能斷尾，需定期追蹤。

在預防方面，梁醫生強調，大部分青光眼都沒有病徵，建議年過40歲的人士，即使眼睛沒有不適，至少接受一次全面眼科檢查，又提醒切勿亂用類固醇藥水。

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記者：沈佩珊