【危駕罪成】涉超速逆線行撞斃鐵騎士　休班交警危駕罪成候判

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31歲休班交通警涉於2018年在大埔公路超速駕駛私家車時撞向電單車，以致電單車司機身亡。涉案交警早前於區域法院否認危險駕駛引致他人死亡罪，經審訊後，今（3日）被裁定罪成。暫委法官裁決時指，被告經常於涉案路段駕駛，案發時卻超速逾48公里，時速至少達118公里，屬明知而漠視車速限制，還押被告至3月16日判刑；有男子在散庭後高聲指責被告，稱「有幾大壓力呀，呢幾年我哋都好大壓力」。

涉案被告唐建偉（31歲），報稱任職公務員，被控於2018年4月3日，於大埔公路危險駕駛1輛私家車，引致林日安死亡。

暫委法官裁決時指，接納控方證人稱被告案發時駕駛時速達131至152公里之間，意外前未有撞向安全島，並在高速駕駛下未有好好扭軚，以致越過雙白線後撞向電單車。

暫委法官指，被告經常在涉案路段駕駛，當時亦身處其中1條行車線，清楚車輛會否越過雙白線，亦知悉路段需要上下斜坡，並可預見有其他車輛行駛，考慮控方證人計算的誤差，接納被告當時超速逾48公里，即時速至少達118公里，屬明知而漠視車速限制，遂裁定被告罪成，被告還押至3月16日判刑。

代表律師求情時指，被告是家庭的經濟支柱，惟現已被停職並欠下債務，面對財政及心理壓力，本案無論對死者和被告均是悲劇。有男子散庭後高聲指罵被告，稱「有幾大壓力呀，呢幾年我哋都好大壓力」。

案情指，被告當日下午在大埔公路北行線駕駛私家車朝沙田方向行駛，於大埔公路沙田段附近與1輛電單車相撞，有身處附近的人稱當時私家車跨越雙白線及逆線行駛。

電單車司機事後失去意識及呼吸，被告則報稱頭、頸和腹部有痛楚，電單車司機同日下午4時許證實死亡，被告被捕後在警誡下保持緘默。政府化驗師檢驗後，計算到被告的私家車當時車速為131至150公里。

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記者：梁錦麟