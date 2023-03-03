【奧斯卡2023】班頓費沙《鯨》演淪落人衝擊影帝　日花6小時變300磅癡肥漢

▲ 班頓費沙角色融合真人經歷，令觀眾更動容。

第95屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月13日舉行，今年楊紫瓊跟姬蒂白蘭芝影后之爭搶去不少焦點，其實最佳男主角亦爭持激烈，其中《盜墓迷城》（The Mummy）男星班頓費沙（Brendan Fraser）主演的《鯨》（The Whale），用特技化粧演活一個抑鬱癡肥大叔的辛酸，更有自身演藝經歷的投射，被譽為影帝大熱。

共獲最佳男主角、最佳女配角及最佳化粧3項提名的《鯨》，導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）擅長描寫人性黑暗面，前作《黑天鵝》（Black Swan）和《拼命戰羊》（The Wrestler）都讓男女主角贏得影帝影后，這次邀來班頓費沙演出，同樣把角色的內心創傷無限放大，風格非常沉鬱。

▲ 莎蒂辛克（Sadie Sink）演的女兒，對沉溺過去的父親又愛又恨。

《鯨》改編自Samuel D. Hunter的同名舞台劇，班頓費沙戲中演的Charlie，中年時為了同性戀人拋棄妻女，後來因戀人離世，過度悲傷和內疚而暴飲暴食，變成一名重達600磅的獨居癡肥大叔，承受身心各種煎熬，靠護士好友（周洪飾）幫助日常生活，在最絕望之際，他嘗試與17歲女兒（莎蒂辛克飾）修復關係，希望讓自己離世前沒有遺憾。

夫子自道演出

班頓費沙20多年前演《盜墓迷城》系列成為賣座男星，曾經是電影界男神，可是近年再沒有演出商業大片，星運沉寂不少，外表和身形也不復當年勇。去年他向傳媒分享，講述自己在2003年曾被主辦金球獎的荷里活外國記者協會（HFPA）主席Philip Berk性侵，之後他被金球獎列入黑名單，亦影響了演藝事業，班頓啞忍十多年才決定公開事件，雖然該位主席被革退，他亦堅持以後不會出席金球獎的活動。

▲ 戲中的Charlie長年獨居，拒絕跟外界接觸。

因此班頓費沙演《鯨》這位抑鬱大叔，甚有個人演藝事業的影子，觀眾看着角色飽受過去陰影煎熬，導致人生一蹶不振，也如同班頓費沙的夫子自道，感受他這些年來人生發生過甚麼事。

日花6小時化粧

雖然班頓費沙近年身形都暴脹不少，但要演出戲中的癡肥大叔，都要經過改造，他每日拍攝都要花6小時以上，由製作團隊協助下進行特技化粧，及穿上300磅重的增肥外套，單單脫掉外套都要用上1小時，亦因着這種由內至外的配合，令其演出更毫無破綻。

▲ 周洪同樣憑此片角逐奧斯卡最佳女配角。

《鯨》改編自同名的舞台劇，電影版亦有強烈的舞台感，全套戲的場景只有一個，加上6個角色，導演亦放下過去花巧的表達方法，以簡單平實手法，描述一段關於親情的悲傷故事。影片亦特地以4:3縱橫比例的視覺效果拍攝，以較窄的畫面展示主角的龐大身軀，增強全片的壓迫感及緊湊度，展示主角的生活與生命上令人喘不過氣的感覺。

班頓費沙固然顛覆了過去演銀幕英雄的形象，身邊的配角亦同樣出色，如亞裔女演員周洪，便演活跟主角天涯淪落人的相濡以沫，二人演出都爐火純青，帶來很強的張力和火花。

記者：陳家昌