【明星安樂窩】別墅花園打造成私人健身室 直擊沈震軒港版「The Iron Paradise」

▲ 沈震軒打造港版「The Iron Paradise」。（湛斯雅攝）

香港地少人多，家中找個位置做瑜伽也很難，能放置一部跑步機也已令人稱羨。但當《靚太安樂窩》踏入沈震軒的千呎大宅，看到花園放置的幾十件健身器材絕對會震驚瞳孔，甚至不其然會問「原來香港屋企可以做到咁！」。

敞大的L形花園，坦言不喜歡種花或燒烤的沈震軒，果斷把它改建成專屬的健身房，佔地幾百呎，若說能媲美私人會所的規模也不言過。花園的頂部是全透明的玻璃建構而成，陽光強烈地打照在器材上，連掛在牆上的The Rock（巨石強森，荷里活電影巨星）畫像也被曬得開始褪色，光猛十足令人動力滿滿。

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買器材錢夠俾首期

眾所周知The Rock是世界級健身狂熱者，家中更設有名為「The Iron Paradise」的大型健身房。沈震軒正正是他的超級fans，他直言是受到The Rock對健身的熱誠所影響，

如果大家知道佢嘅生活，佢係屋企整左個好勁嘅home gym，佢係癲到直情係沙灘拍戲，佢係叫戲組會build一個gym俾佢。

受偶像健身狂熱的影響，沈震軒開始密謀建立屬於他的港版「The Iron Paradise」，他直言愛上做運動另一個原因，是視運動為「排毒」的時間，

嗰兩個鐘我係唔洗睇電話，唔洗覆信息，唔洗理工作。嗰兩個鐘淨係同我啲肌肉傾下計，跟住自己出下汗咁，我覺得係好爽㗎!

追夢總是要付出不少，被問及添置器材的費用，沈震軒先搬出女朋友買名牌手袋做擋箭牌，最後隱晦地透露投資私人健身房的價錢「夠俾首期」。

Shirley（陳欣妍）佢買一個包包都差唔多咁嘅價錢啦，但係我一部機大約（用）十幾年廿年，好抵㗎其實。

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比喻運動是最好的化妝品

沈震軒為自己塑造一身傲人的肌肉，也慢慢感染了女朋友。由開初Shirley在屋內邊食薯片邊望著沈震軒做運動，到後來也主動求問他怎樣操作器材。

早前，Shirley為一個品牌內衣拍攝宣傳硬照，更成功展現凹凸有致的腹肌，沈震軒對女朋友的收穫不敢居功，

我會教佢基本啦，因為佢都有自己教練嘅。咁佢都會做返一啲教練教佢唔洗用器械嘅野(運動)，但係佢見到我咁多好玩嘅野，佢有時都會問我『呢個點玩？』，咁我就會教佢。

沈震軒更認為，運動絕對是最好、天然的化妝品，

做運動會令你後生，新陳代謝快啲，會靚啲。我見到好似三哥，點解佢keep到咁多年都咁fit？就係因為係做運動。咁你望落去個樣又精神啲，同埋健康啲。

成功帶動了女朋友加入健身的世界，沈震軒希望能感染到更多的人。如何令人慢慢接觸運動？他直指不能採用強迫性手段，反而要慢慢地「推他們入坑」，

嚟緊我會拍片教人，第一個月要你keep（保持）住做5分鐘，令到你入左坑先。5分鐘去個廁所就冇左，其實係令到你了解呢件事，令到你個身體由完全唔郁去到郁。跟住你入左坑之後，你自己會追㗎啦。

Dream house要有家庭影院

對於擁有了這個港版的「Iron Paradise」，沈震軒承認這已經算是他的dream house。若要追求完美，他會加建家庭影院，但笑言要多租多個單位。

Home theatre（家庭影院），好似戲院，即係勁大螢幕，隔晒音，全部有晒戲院嘅沙發。

對於剛加盟英皇娛樂的沈震軒，現實行多線發展，相信假以時日便可實現這願望，期待他屆時為我們介紹他的「prefect house」。

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用健身運動發展成人生中第一盤生意

今年沈震軒更寓工作於興趣，大膽投資7位數於銅鑼灣開設健身室，初嚐做生意的滋味。首次做生意會否考慮風險？他坦言Shirley和術數師傅也有勸喻勿投資太多，但他明言對自己有信心，

第一，我搵到個咁好嘅地方啦；第二就係你見到我啲器材，我自己玩我都唔會孤寒住去（玩）呢樣嘢。

對於熱愛健身的沈震軒來說，能開設健身室簡直是「Have Fun」，他說會盡力做到最好。

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記者：岑小燕、林碧洋