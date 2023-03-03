【47人初選案】控方證人區諾軒由辯方開始盤問　區稱議員否決財政預算案困難

▲ 控方證人區諾軒由辯方開始盤問，區稱議員否決財政預算案困難。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（3日）踏入第19日審訊，辯方今午開始盤問控方證人區諾軒。辯方展示區的會面紀錄謄本，顯示區稱功能組別議員很難背棄業界否決財政預算案，區於庭上供稱同意，無論地區直選或功能組別議員在否決預算案時均有困難，視乎各人的政治看法。惟區稱不能武斷地稱，公民黨在2020年全年均認為不能輕易地否決預算案。

代表鄭達鴻及梁國雄的資深大律師潘熙率先展開盤問，潘指區在2021年7月至8月共錄取了7份會面紀錄，並展示相關謄本提問。

潘提及，區在2020年2月會見公民黨執委的情況，並引述區的錄影會面謄本提指，區在錄影會面稱「呢個亦都引發到後邊有一個我好重點嘅爭議喇，就係究竟乜嘢方法去落實五大訴求，先至係一個大家諗緊嘅講法呢？」。區續指戴耀廷的說法很細緻和具體，但可能對於很多民主派人物，他們的想法只是想更多民主派代表進入議會。

潘指，公民黨陳淑莊在執委會會議上向區表示，功能組別的立法會議員較難否決預算案，而黨內擬提名林瑞華出選飲食界功能組別，另一黨員郭榮鏗亦是法律界議員，區均同意。區亦同意民主派包括公民黨及社民連，而鄭達鴻沒有出席執委會會議。

區亦同意，除公民黨外，社民連亦表達過如預算案涉及全民退保，社民連會投贊成票。區於庭上承認，無論地區直選或功能組別議員，對於是否否決預算案時均有困難，要視乎各人的政治看法。

潘續問，直至2020年6月初是否仍有人憂慮否決預算案事宜，區供稱「如果係話協調會議嘅話，我會話係5月中」。

潘續就區於2021年8月錄取的口供謄本提問，區稱林瑞華在6月1個交流會上提及，林雖是公民黨成員，同時亦積極考慮參選飲食界，「佢都係表達過呢個關心……都憂慮」。

區於庭上主動澄清，錄口供時誤稱交流會在6月進行，其後翻查行事曆才得知該「沈旭暉35+交流會」於2020年3月舉行。潘問及憂慮是否指不能夠輕易地否決預算案，區同意。惟被問及能否確認公民黨在2020年全年均持同樣看法時，區稱他「唔能夠咁武斷」。至於能否確定相關憂慮至少維持至當年7月，區稱公民黨在2月執委會上表達過憂慮，但難以推論其後有否改變想法。

聆訊下周一（6日）續。

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記者：陳曉欣