【允豬長大】《BB來了》初生允豬能歌擅舞　自學K-pop目標做BLACKPINK師妹

▲ TVB劇集《BB來了》有8位小演員飾演允豬，其中飾演初生允豬的陳映墁已經4歲半，能歌擅舞以BLACKPINK為學習榜樣。

TVB家庭小品劇集《BB來了》於2018年播出時，引起全港爸媽共鳴，貼地寫實道出新手爸媽的苦與樂，可愛BB允豬又相當吸晴。當時劇組找了8個BB飾演不同月齡的允豬，如今允豬們都大個女，其中飾演初生允豬的陳映墁（Sherman）經已4歲半，能歌擅舞自學K-pop，夢想成為BLACKPINK一員！

「Hello，我叫Sherman，我喜歡食芒果，因為很好吃！」自我介紹完的Sherman已周身郁想出去玩。身兼升學專家和面試班老師的媽媽Miss Sherry笑言，女兒的性格是坐不定、活潑、非常奔放！Sherman牙尖嘴利回應︰「我仍是BB仔一樣呀！」Miss Sherry沒好氣道，

湊這個允豬是非常勞累，她經常走來走去，流晒大汗！但小朋友活潑反映出他們有動力，都是一件好事。

▲ 4歲半的陳映墁好有表演慾。（湯致遠攝）

出生13日演初生允豬

Miss Sherry憶述，當年《BB來了》劇組需要尋找不同月齡的BB演出，一名特約演員得知Sherry剛誕下女兒Sherman，便邀請她飾演初生允豬，Sherry答應當留個紀念。

▲ Sherman（左三）是一眾允豬中年紀最小。（受訪者提供相片）

演出當日Sherman僅13日大，可能是史上最年輕的小演員！而一眾演員都非常小心照顧Sherman BB，迅速完成拍攝。雖然初生允豬戲份不多，但她與一眾「允豬姐姐們」能成為好友，一同成長。Sherry感激男女主角黎諾懿和李佳芯努力聯誼。

我很多謝這部戲和黎諾懿、李佳芯，他們經常相約我們一齊玩，與我們保持友好關係。

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允豬們成好友 部分變童星

允豬們陸續長大成幼稚園及小學生，部分仍有繼續當童星，例如當年11個月大的梁芯語，後來再成為續集《寶寶大過天》的童童。而Sherman間中都有參演劇集，近日在TVB熱播劇《新四十二章》中飾演龔嘉欣的童年。

Sherry沒有刻意安排女兒做童星，有導演邀請就嘗試一下，Sherman也曾在片場中鬧情緒，最終放棄演出該角色。正所謂勉強無幸福，家長必須按孩子意願去發展興趣。Sherman一聽到「興趣」即醒神介紹自己正學習的東西，

我有學跳舞、游泳、踩roller（滾軸溜冰），還有BLACKPINK！我最喜歡Rosé！

▲ 「初生允豬」的媽媽是升學專家兼面試班老師Miss Sherry。（湯致遠攝）

自學跳BLACKPINK歌曲

Sherman即場大跳BLACKPINK歌曲《Pink Venom》，跳得有板有眼，活力爆燈。媽媽在旁鼓勵女兒跳完整首歌，並向筆者笑言︰「她是自學的，我也不懂。她可以自學跳完整首歌都很厲害！」Sherman具跳舞潛質，現有上堂學拉丁舞，媽媽有意再安排她學體操訓練筋骨。Sherman高呼自己最喜歡唱歌跳舞，將來想做BLACKPINK一員！

我想做BLACKPINK的職業，要唱歌跳舞；如果媽媽無錢給我讀（相關課程），我都可以做姑娘（護士）、醫生、消防員嘅……

▲ Sherman自學跳完整首BLACKPINK歌曲。（湯致遠攝）

要是女兒的志向，媽媽當然會努力供書教學栽培她，「但她的志願經常變，睇定些。」Sherry笑稱現階段女兒頗喜歡上學，因為可以見朋友仔，Sherman搶答道︰「我不太喜歡寫字，但我都有少少喜歡做功課，因為可以用功課簿玩遊戲和畫畫。」

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升學專家媽媽心儀直私小

Sherman現正就讀一間本地幼稚園K2，Sherry都開始為女兒物色小學。出身傳統名牌女校的她卻不打算安排女兒返其母校，認為她的性格較適合升讀主張快樂學習的直私小學。任教面試班多年的Sherry坦言，見過很多家長為入名校出盡法寶，到頭來苦了孩子，故警惕自己一定要按女兒的性格去選校。

不少家長以為我有很多Offer，我只是熟知每間學校的要求而有優勢。反而我看到太多想入名校的家長，是自己想入多於小朋友，其實小朋友的性格根本不適合，卻被家長要求配合。我現在心儀一間直資happy school，有很多課外活動，相信女兒會喜歡。

▲ Sherry希望女兒享受生活，做到自己喜歡事情。（湯致遠攝）

Sherman熱切期待成為小一生，因為可以結識更多新朋友。Sherry希望培養女兒成為一位對社會不脫節，又願意與不同種族人士交流的小朋友，擴闊一下眼界，「我和很多媽媽一樣，最重要女兒健健康康、有責任感，做個happy baby就夠！」

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記者︰林綺玲

場地︰星群地中海餐廳