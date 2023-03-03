【播錯國歌】港協暨奧委會：冰協未按指引索取工具包　已要求詳細調查及解釋

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世界冰球錦標賽周二舉行香港對伊朗賽事，賽後播錯中國國歌。港協暨奧委會翌日曾發聲明稱，香港冰球協會已按照會方發出的指引，向主辦機構提供正確版本的國歌，但港協暨奧委會今（3日）再發聲明指，冰協未按指引在出發前索取包含有國歌檔案的工具包，已要求冰協及國際冰球總會於下周五或之前提交書面調查報告，並要求冰協詳細調查及解釋。

不過，翻查有關指引，港協暨奧委會僅鼓勵體育總會使用由其提供的工具包，未有要求必須索取。而指引也指體育總會可自行在中華人民共和國中央人民政府網站下載國歌，以及採購區旗，但必須確保使用的版本正確。

港協暨奧委會表示，自去年11月開始，會方已多番向所有體育總會發出通告，及安排簡介會，要求他們須按指引，向賽事主辦機構提供正確版本的國歌和區旗，並在播放國歌或升掛區旗前，再次核對所使用的國歌和區旗為正確版本。

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責任編輯：吳卓峰