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【男性健康】精液顔色揭示健康狀況　醫生拆解3種顔色需盡早求醫

醫生診症室 19:28 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

精液顔色揭示健康狀況，醫生拆解3種顔色應盡早求醫。

透過觀察尿液的顔色，可得知自己的健康情況，原來男性精液顔色同樣可揭示身體問題。台灣泌尿科醫生高銘鴻提醒，正常情況下，精液應該是乳白色或淡黃色，但如果發現是其他顔色，有可能是疾病的警號。

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高醫生於Facebook專頁發文，總結出4種精液顔色隱藏的身體問題：

1.透明或無色

通常是因為體內沒有足夠的精液分泌，并非嚴重問題，多喝水、多補充蛋白質即可。

2.黃色或綠色

通常是由於食物染色或受藥物影響。如果情況持續，建議到醫院檢查。

3.紅色或棕色

通常由於炎症或感染導致，建議及早求醫。

4.白色或渾濁

可能是精囊炎或前列腺炎等疾病引致。如果同時有尿頻、急尿、小便疼痛等症狀，應及早求醫。

5種尿液顏色揭健康狀況

高醫生早前亦分享過，不同尿液顏色可能代表著的身體狀況：

乾淨、透明：身體補充了大量水分，但也不能喝太多水，否則會造成血液中的電解質失衡。

淡黃色：身體補充了日足夠的水分。

深黃色：身體有些微缺乏水分，請記得補充水分以避免流失更多水分。

橘色：有些食物如紅蘿蔔，以及維生素 C 會讓尿液呈橘色，同時也代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。

粉色或紅色：部分食物（黑莓、甜菜等）與藥物，都會讓尿液呈粉色或紅色；但須留意可能為血尿，其原因包括泌尿道感染、攝護腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等。

高銘鴻提醒除了這五種比較常見的顏色，若是出現其他五顏六色或型態不合理，解尿會不適的情況，請盡早求醫。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」。

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責任編輯：羅嘉欣

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