【食用安全】男子每天用自來水洗鼻　遭「食腦變形蟲」感染奪命

▲ 美國一名男子每天用自來水洗鼻，遭「食腦變形蟲」感染奪命。

自來水洗鼻有感染風險，美國佛羅里達州（Florida）公布一宗死亡案例，一名男子因感染俗稱「食腦變形蟲」的「福氏耐格里變形蟲」（Naegleria Fowleri）而死亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）推測，感染途徑可能是男子用自來水（tap water）洗鼻所致。

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綜合外媒報道，佛羅里達州夏洛特郡（Charlotte County）一名男子因身體不適求醫，意外揭發感染罕見食腦變形蟲「福氏耐格里變形蟲」，於當地時間2月20日病逝。CDC估計，男子可能是用未煮沸的自來水洗鼻導致感染，提醒民眾要小心。

感染後通常2周內死亡

福氏內格里蟲又稱食腦菌、食腦變形蟲（brain-eating amoeba），是一種常見於溫暖國家淡水湖、河水、運河與池塘的變形蟲，變形蟲一般會透過鼻子進入人體，最後進入大腦後開始破壞腦組織。KDCA表示，福氏內格里變形蟲難以人傳人，但建議市民不要在有相關疫情的地區游泳，避免感染。

該疾病的潛伏期約為2至15天，初期症狀包含頭痛、發燒、噁心，後期則涵蓋頸部僵硬、幻覺、失去平衡、思緒混亂等，患者通常在2周內死亡，不過目前並沒有人傳人案例。

在水溫高的環境中生存

食腦變形蟲學名為「福氏耐格里變形蟲」，是一種單細胞生物，通常會從鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣