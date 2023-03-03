【活力午餐風波】光明學校：獲通知月底提早終止午膳供應合約　深感遺憾

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活力午餐今(3日)表示，衡量過產能及人力配套後，決定於合約期滿之後，暫停為部分學校供應飯盒，並根據合約列明的通知期知會學校。活力午餐一直積極與各學校溝通，盡力提供協助，例如替學校尋找其他飯商並轉介他們予學校作進一步商討。

其中一間被停止合約的為元朗光明學校。光明學校書面回覆TOPick查詢。學校表示，3月2日收到正式書面通知，活力午餐因人手短缺及產能未能配合等問題，將於3月31日後提早終止本年度與學校的午膳供應服務合約。 是次情況非常特殊，故此學校諮詢教育局後，決定重新開展新的招標程序， 期望於未來能為學生提供穩定的午膳供應服務。

校方表示，由於招標、試食、審標及準備餐單收費等等程序需時，新合約未能處理4月3日及4日的午膳供應，故學校於法團校董會授權下正聯絡其他食物供應商，特別為這兩天提供午膳訂購服務，以解燃眉之急，詳情將於稍後向家長公佈。希望仍有產能空間的午膳供應商能積極考慮參與本校新的午膳供應招標，以 協助解決問題。

校方指，對被供應商提早終止午膳供應服務合約的情況深感遺憾，並就事件對家長及學生造成的影響致歉，希望家長可以理解及見諒。

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責任編輯：陳展棋