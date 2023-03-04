【扁平足】踢波平衡感差易跌倒揭扁平足作怪　脊醫教4招簡易自我檢測

▲ 踢波平衡感差易跌倒，可能是因為扁平足所致。

踢足球時，如果經常跌倒，加上踢完波腳跟小腿都會很痠痛，可能不是波鞋不合腳，而是「扁平足」引致！脊醫忻銘熹分享了案例，並講解扁平足，教各位家長可以在家中簡易為小朋友檢測，作初步評估是否患有扁平足。各位不可輕視扁平足，問題可大可小，嚴重可致膝關節或腰椎病變！

有位男生常熱愛足球，從小一直參加不同的球隊及比賽，有次比賽中跟對手爭頂頭球時失去平衡，單腳著地時聽到膝蓋發出一下「啪」的聲音，膝蓋劇痛，膝蓋前十字韌帶、內側副韌帶及半月板有輕微撕裂，經過近一年物理治療後可正常行走，他再進行足球訓練，一次急停轉向的訓練時，膝蓋再次受傷。

脊醫了解病歷時發現，該男生從小開始足球訓練，平衡感一直不是很好，基本上踢球時總會不小心跌倒或被拌倒，每次踢完球腳跟小腿都會很痠痛，他以為是球鞋不對，但換了多雙球鞋情況沒改善。經檢查後，發現他原來有扁平足，在沒有足弓承托體重，所以比賽時受傷。除了膝蓋治療外，他也訂製矯型鞋墊，此後踢球的不適大減，平衡感也加強很少跌倒。

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兒童扁平足

脊醫忻銘熹分享以上案例，並解釋甚麼是「扁平足」。從兩腳的內側看去，可以看到一條明顯的弧線，那就是足弓，足弓幫助人們走路時吸收震​動，避免腳部承受過多壓力。一般常聽到的「扁平足」就是足弓太低或沒有足弓，換言​之，沒有內側縱弓的人就稱作扁平足。

其實所有的嬰兒都有扁平足，即他們的腳板內側沒有成人常見稍微彎曲的足弓。一直到孩​子2歲左右，內側彎曲的足弓才會慢慢的出現。香港暫時沒有正式統計小童患扁平足數量或比例，但鄰近地區如台灣平均每年20萬新生兒當中，約有​8000名孩子是小兒扁平足，約佔4%。

2大類扁平足

一般而言扁平足可分成兩大類︰「回復性扁平足」和「僵直性扁平足」，回復性扁平足佔大部份比例，指無承重下有正常足弓，一旦承重則足弓塌陷，而造成的原因包括︰正常的生理發展，嬰兒內足弓脂肪較肥厚而導致扁平足，4至6歲正常兒童因生理性韌帶鬆弛也會有扁平足；關節過度鬆弛，即支持足弓周圍的韌帶過度鬆弛；肌肉無力及不協調。

僵直性扁平足是指不管腳有無承重，足弓都呈現扁平。造成的原因包括垂直距骨、跗骨連結和歪足畸形三方面。

長遠影響可大可小

脊醫忻銘熹提及大部分扁平足病人都不需要透過手術來治療，除非一般方法未能減輕症狀，導致日常生活​出現嚴重不便，醫生才會考慮手術治療。

扁平足初期並沒有明顯症狀，但當患者站立或走動過多時，腳底拱橋下塌，腳底貼近地​面，未能有效避震和承托身體重量，久之患者的足關節、膝關節、髖關節或會出現代償性​症狀。扁平足長遠來說常見症狀有包括腳部出現酸麻痛感；行走時平行力較差，容易受傷；行走時或出現內八或外八腳，膝關節或見X型腳；其他代償併發如足底筋膜炎、拇指外翻、膝關節或腰椎病變。

4招簡易自我檢測

家長想得知小朋友有否患有扁平足，忻銘熹脊醫教除了找專業醫護人員檢查之外，也可以先透過以下4個簡易的評估方法，來檢測是​否有扁平足的可能，小朋友及大人都適用。

觀察常穿的鞋子的鞋底磨損程度，一般扁平足的人鞋底內側磨損狀況較為嚴重

觀察站姿（負重）與坐姿（無負重）的狀態下，足弓高低程度是否不同

站立時，雙腳併攏並從後方觀察小腿後側中線與後腳跟中線是否呈現一直線

單腳站立並翹起大拇指，若無法做這個動作且足弓扁平，那可能為扁平足的機率極高

有家長因擔心小童長得快，往往買鞋給小朋友時會買大多一至兩號。忻銘熹脊醫建議不宜這樣，小朋友穿太大的鞋子，鞋子裡面空間過大，有可能導致走路時候要更用力去抓著鞋子，腳​部肌肉比較易累。第二是小孩平衡力會減低，很容易失平衡跌到。若果小孩有遺傳性的扁​平足，太大的鞋子有機會令扁平足問題惡化，亦會令孩子的腳掌容易磨損或形成厚繭。

教導扁平足小朋友走路方法

1. 定期檢查︰定期檢查小朋友的腳步，以確保他們有足夠的支撐力。

2. 穿舒適鞋子︰給予小朋友舒適的鞋子，這樣他們就可以更自然地走路。

3. 練習正確的姿勢︰教導小朋友正確的走路姿勢，並練習讓他們保持正確的姿勢。

4. 加強底部肌肉︰通過合適的運動和練習，加強小朋友的底部肌肉，以幫助他們更好地走​路.

5. 支持器具︰如果需要，給予小朋友適當的支撐器具，以幫助他們更好地走路。

6. 充分休息︰確保小朋友有充分的休息，以避免疲勞和過度使用。

7. 給予鼓勵︰鼓勵小朋友繼續努力，並給予他們適當的讚賞，以保持他們的信心和動力

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責任編輯︰顏紫燕